GROSSETO – Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 20 marzo, all’hotel Airone di Grosseto, l’incontro pubblico promosso dal Comitato provinciale per il No, ultimo appuntamento della campagna referendaria sulla riforma della giustizia in vista del voto del 22 e 23 marzo. L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo del percorso portato avanti sul territorio dai sostenitori del No, con un confronto aperto ai cittadini per approfondire contenuti e criticità della riforma.

All’incontro sono intervenuti Eugenio Albamonte, magistrato ed ex presidente nazionale dell’Associazione nazionale magistrati, e Serena Sorrentino della Cgil nazionale.

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A moderare il dibattito Giovanni Puliatti, già presidente della sezione penale del Tribunale di Grosseto, e Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto. Nel corso degli interventi sono state illustrate le ragioni del No, con particolare attenzione ai temi dell’autonomia della magistratura e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Secondo i promotori, la riforma rischierebbe di incidere sull’indipendenza della magistratura, mentre l’attuale sistema garantirebbe già strumenti adeguati di responsabilità e controllo. Al centro del confronto anche il tema dell’efficienza della giustizia, indicata come priorità: più personale nei tribunali, tempi processuali più rapidi e una risposta più efficace ai cittadini, senza intervenire sull’assetto costituzionale.

L’incontro ha segnato così la chiusura della campagna per il No a Grosseto, alla vigilia dell’appuntamento elettorale, con l’invito alla partecipazione e all’approfondimento in vista del voto.