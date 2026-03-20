GROSSETO – Anche il fronte del SI’ si prepara a chiudere la propria campagna referendaria. Venerdì 20 marzo l’appuntamento finale della campagna referendaria sulla riforma della giustizia, organizzato dai comitati del Sì. L’incontro, dal titolo “La Maremma per il Sì”, si terrà alle 17.30 nella sala consiliare del Comune e rappresenta l’ultima occasione per approfondire i contenuti della riforma prima del voto del 22 e 23 marzo. L’iniziativa è pensata come momento di confronto diretto tra cittadini, istituzioni e operatori del settore, per chiarire le principali modifiche proposte e discutere il loro impatto sul sistema giudiziario italiano.

I partecipanti

L’incontro vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e politici, provenienti da diversi schieramenti. Tra i relatori ci saranno il parlamentare di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, il segretario provinciale della Lega Andrea Maule, il presidente del comitato provinciale “Sì Riforma” Giacomo Picchi, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci di Forza Italia. Saranno presenti anche il consigliere regionale Luca Minucci, il presidente della Camera penale Massimiliano Arcioni, rappresentanti di comitati civici e professionisti del settore legale. La partecipazione di figure così eterogenee evidenzia l’ampio coinvolgimento territoriale e il tentativo di creare un dialogo trasversale sui contenuti della riforma.

Dibattito e confronto

L’evento è aperto al pubblico e si propone come momento di informazione e confronto. I relatori avranno l’opportunità di illustrare le motivazioni alla base del Sì, rispondere alle domande dei cittadini e fornire chiarimenti sui punti più discussi della riforma. I comitati sottolineano l’importanza della partecipazione dei cittadini come strumento per favorire un dibattito consapevole e trasparente, in vista di un voto che interesserà l’intera popolazione italiana.