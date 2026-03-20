GROSSETO. Si è chiusa oggi, venerdì 20 marzo, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, la campagna referendaria a sostegno del Sì alla riforma della giustizia. L’incontro pubblico, dal titolo “La Maremma per il Sì”, ha rappresentato l’ultimo momento di confronto con cittadini ed elettori in vista del voto del 22 e 23 marzo.

L’iniziativa, promossa dai comitati favorevoli alla riforma, ha riunito esponenti istituzionali, politici e del mondo delle professioni per illustrare i contenuti del referendum e le ragioni del Sì. Un appuntamento che ha chiuso simbolicamente il percorso della campagna sul territorio provinciale.

Durante l’incontro sono intervenuti Fabrizio Rossi, parlamentare di Fratelli d’Italia, Giacomo Picchi, presidente del comitato provinciale “Sì Riforma”, Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico, Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Arcioni, presidente della Camera penale di Grosseto, Sebastiano Venier del Comitato Giustizia Sì, Gianluigi Ferrara del Movimento Cristiano Lavoratori – Udc, Andrea Ulmi, coordinatore regionale di Noi Moderati, Carla Minacci per Nuovo Millennio ed Emilio Falletti per Azione Grosseto.

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Un parterre ampio che ha visto la partecipazione di diverse sensibilità politiche e civiche, accomunate dal sostegno alla riforma. Nel corso degli interventi sono stati approfonditi i principali aspetti del provvedimento e il suo impatto sul sistema giudiziario, con l’invito ai cittadini a partecipare al voto.

L’incontro ha segnato così la conclusione della campagna per il Sì a Grosseto, alla vigilia dell’appuntamento referendario.