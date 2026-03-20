CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con l’ultima escursione in mountain bike in programma domani si conclude il primo ciclo di attività nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, promosse dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto europeo Ricrea – Interreg Marittimo It-Fr.

Le attività proposte, tra passeggiate ornitologiche, escursioni in mountain bike, minitrekking all’Isola Clodia e passeggiate letterarie, hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire e vivere da vicino uno degli ecosistemi più preziosi d’Europa. L’iniziativa ha registrato una partecipazione costante di cittadini, famiglie, appassionati di natura e turisti, confermando il forte interesse verso esperienze di turismo sostenibile e di qualità.

«Siamo molto soddisfatti dell’interesse che questa iniziativa ha avuto – dichiara la sindaca Elena Nappi –, un progetto che conferma l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e realtà locali nella promozione e valorizzazione di modelli di turismo ambientale. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, ampliando ulteriormente l’offerta e coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti».

Proprio a partire da questa esperienza, il Museo Casa Rossa Ximenes si sta strutturando per potenziare la propria offerta, con nuovi servizi, laboratori ed escursioni ambientali con guida. È inoltre in scadenza il bando per l’inserimento di nuove figure professionali addette all’accoglienza del museo (https://castiglione2014.it/novita/avviso-di-selezione-pubblica-per-esami-per-lassunzione-a-tempo-determinato-part-time-per-12-mesi-con-possibilita-di-trasformazione-a-tempo-indeterminato-di-n-1-impiegato-esecutivo-addetto/).

«Il Museo Casa Rossa rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio – conclude la prima cittadina –. Investire in nuovi servizi significa offrire opportunità sempre più qualificate a cittadini e turisti, rafforzando il legame tra cultura, ambiente e comunità. La Diaccia Botrona è un patrimonio straordinario di biodiversità e continua a regalarci segnali importanti, come la presenza del falco pescatore Geronimo, che proprio in questi giorni sembra aver trovato una nuova compagna per nidificare: un simbolo concreto della vitalità e dell’equilibrio di questo ecosistema. Il successo delle iniziative che stiamo proponendo conferma il valore di un modello di sviluppo sostenibile capace di coniugare tutela ambientale, educazione e promozione turistica, rafforzando il ruolo del territorio come destinazione d’eccellenza per il turismo naturalistico».