GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 20 marzo 2026

Ariete, segno del giorno – Il Sole entra nel tuo segno e l’energia si accende. È tempo di iniziative, decisioni, nuovi inizi. Agisci con coraggio ma senza impulsività.

Consiglio escursione: sali fino alla Torre di Talamonaccio, sopra Talamone: vento, mare e panorami ampi per chi vuole sentire la libertà.

Toro – Concretezza e prudenza.

Gemelli – Comunicazione brillante.

Cancro – Emozioni intense ma controllate.

Leone – Energia forte e collaborativa.

Vergine – Precisione efficace.

Bilancia – Diplomazia utile.

Scorpione – Profondità consapevole.

Sagittario – Entusiasmo concreto.

Capricorno – Stabilità e metodo.

Acquario – Creatività strutturata.

Pesci – Sensibilità equilibrata.