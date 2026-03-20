GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 20 marzo 2026
Ariete, segno del giorno – Il Sole entra nel tuo segno e l’energia si accende. È tempo di iniziative, decisioni, nuovi inizi. Agisci con coraggio ma senza impulsività.
Consiglio escursione: sali fino alla Torre di Talamonaccio, sopra Talamone: vento, mare e panorami ampi per chi vuole sentire la libertà.
Toro – Concretezza e prudenza.
Gemelli – Comunicazione brillante.
Cancro – Emozioni intense ma controllate.
Leone – Energia forte e collaborativa.
Vergine – Precisione efficace.
Bilancia – Diplomazia utile.
Scorpione – Profondità consapevole.
Sagittario – Entusiasmo concreto.
Capricorno – Stabilità e metodo.
Acquario – Creatività strutturata.
Pesci – Sensibilità equilibrata.