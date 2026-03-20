GROSSETO. Una mattinata di approfondimento sul funzionamento della centrale operativa 118 Siena–Grosseto è in programma per sabato 21 marzo 2026 al Palazzo Aldobrandeschi, sala Pegaso, in piazza Dante a Grosseto. L’iniziativa, promossa dalla Pubblica Assistenza di Sassofortino Odv insieme ad Azienda Usl Toscana sud est, è dedicata al tema del “funzionamento e sistema di attivazione” del servizio di emergenza urgenza territoriale.

L’evento prevede accoglienza dalle 9 alle 9.30, seguita dai saluti istituzionali alle 9.30. Il programma entra nel vivo alle 9.40 con un intervento sul ruolo del 112 e sull’integrazione della chiamata tra Nue 112 e 118, con particolare attenzione all’“importanza e strumenti di geolocalizzazione”, a cura degli infermieri di centrale operativa Gianni Vagheggini e Chiara Cherubini.

Dalle 9.50 alle 10.15 il direttore della Centrale Operativa 118 Siena-Grosseto Stefano Dami illustrerà i “dati di attività”, soffermandosi su “persone e ruoli in Centrale Operativa” e su “elaborazione del Dispatch e rapporto tra la Centrale, i mezzi di soccorso, le strutture sanitarie e il territorio”. Un approfondimento che punta a chiarire la struttura organizzativa e il flusso decisionale nella gestione delle chiamate di emergenza.

Il tema del triage telefonico sarà al centro della sessione dalle 10.15 alle 10.30, affidata ancora a Chiara Cherubini e Gianni Vagheggini. I relatori proporranno “un esempio di triage” per spiegare “perché l’operatore fa ‘tante domande’ e perché non sono tempo perso”, affrontando inoltre la “localizzazione dei Dae e istruzioni prearrivo”, elementi considerati cruciali per l’efficacia del soccorso extraospedaliero.

Dalle 10.30 alle 10.45 il focus si sposterà sui mezzi di soccorso di terra “a disposizione”, con l’analisi delle sigle operative “Am, India, Blsd” e delle “differenze operative tra ambulanza Blsd, ambulanza infermieristica e automedica”. A trattare questi aspetti sarà Elena Ciacci, coordinatrice di Centrale Operativa 118 Siena-Grosseto, con l’obiettivo di chiarire tipologie di equipaggi, competenze e modalità di intervento sul territorio.

La parte successiva, dalle 10.45 alle 11, sarà dedicata al servizio di elisoccorso regionale e al rapporto tra Centrale operativa e Toscana Soccorso. Il coordinatore infermieristico 118 ed elisoccorso Grosseto Vanni Pastorelli illustrerà “quando e perché si attiva l’elisoccorso” e fornirà indicazioni su “gli elicotteri di Regione Toscana, dove sono e come operano”, con particolare riferimento all’integrazione con i mezzi di terra.

Alle 11 prenderà avvio la sessione sulle tempistiche e gestione dei mezzi sul territorio, dalle 11 alle 11.15, tenuta dall’operatrice tecnica della Centrale Operativa 118 Siena-Grosseto Sabrina Talozzi. Il suo intervento affronterà “la gestione dei mezzi sul territorio”, “le tempistiche di intervento”, “le peculiarità del territorio” e “la percezione del tempo nell’attesa del mezzo di soccorso”, temi centrali per la qualità percepita del servizio di emergenza.

La mattinata si concluderà tra le 11.15 e le 11.30 con uno spazio dedicato a domande e discussione, aperto ai partecipanti, per chiarimenti e approfondimenti operativi sul sistema 118. L’incontro è a ingresso libero e potrà essere seguito anche online collegandosi al link della piattaforma Meet indicato dagli organizzatori: “https://meet.google.com/heb-gtbu-kqh”.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Grosseto, Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale della Toscana e Anpas. Un quadro istituzionale che sottolinea l’attenzione verso la diffusione di informazioni sul sistema di emergenza sanitaria territoriale e sul ruolo della centrale operativa 118 nell’area Siena-Grosseto.