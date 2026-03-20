GROSSETO – Una passione nata sugli spalti dello stadio e diventata nel tempo anche un’iniziativa di solidarietà. Nella nuova puntata de Il tempo di un caffè il direttore Daniele Reali prende il caffè con Riccardo Giusti, conosciuto da tutti come “Il Sirpe”, per raccontare la storia di Zona Franca, uno dei gruppi più originali di tifosi legati all’Unione Sportiva Grosseto.

Zona Franca nasce circa quindici anni fa per iniziativa di un gruppo di tifosi storici biancorossi. L’idea è semplice ma particolare: seguire le partite del Grifone da una zona molto speciale dello stadio Carlo Zecchini.

«Ci posizioniamo nel vecchio fossato dello stadio, praticamente a ridosso del campo – racconta Giusti –. La visibilità della partita è quasi zero, ma le emozioni sono incredibili perché si sente tutto: i giocatori, la panchina, l’atmosfera della partita».

Nel tempo quella posizione particolare sugli spalti è diventata un vero e proprio punto di ritrovo per tanti tifosi. La Zona Franca oggi è molto frequentata e rappresenta uno dei luoghi più caratteristici del tifo grossetano.

Negli ultimi mesi però il gruppo ha deciso di fare un passo in più, trasformando il proprio simbolo in uno strumento di solidarietà. Gli adesivi e le magliette di Zona Franca sono stati infatti collegati a una raccolta fondi a favore dell’AMMEC – Associazione Malattie Metaboliche Congenite, grazie anche all’iniziativa portata avanti da Stefano Speroni.

«Abbiamo legato il nostro adesivo a una forma di beneficenza – spiega Giusti – e il risultato è stato davvero incredibile. L’iniziativa è diventata virale e ha avuto una risposta molto forte da parte dei grossetani».

Chi vuole contribuire può trovare adesivi e magliette di Zona Franca in diversi punti della città. Oltre alla bottega di Stefano Speroni, sono disponibili anche in varie attività che hanno deciso di sostenere l’iniziativa: Ritual Coffee, l’Irish Pub di piazza del Sale, Irish Stylish parrucchieri in via Emilia, il bar La Perla Nera di Valentina Callari e la tabaccheria di Elena Guerrini in via Tripoli.

Il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza all’AMMEC tramite bonifico certificato.

Nel frattempo gli adesivi stanno facendo il giro del territorio. Non solo a Grosseto, ma anche in diversi centri della provincia come Scansano, Batignano, Gavorrano e l’Isola del Giglio. Alcuni tifosi li hanno portati anche all’estero, condividendo sui social le foto dei luoghi dove vengono attaccati.

Guardando al futuro, il gruppo sta pensando anche a nuove iniziative per continuare questa esperienza di solidarietà. Tra le idee in cantiere c’è quella di organizzare una grande cena con tutti gli affezionati della Zona Franca, un momento conviviale per celebrare la passione per il Grosseto e allo stesso tempo sostenere la raccolta fondi a favore dell’associazione.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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