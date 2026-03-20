GROSSETO – Si terrà sabato 21 marzo, alle ore 10.30, presso la sala Eden di Grosseto, Mura Medicee Bastione Garibaldi, la 23ª Festa Provinciale Anap Confartigianato Grosseto, un appuntamento ormai consolidato che riunisce associati, rappresentanti istituzionali e dirigenti dell’associazione a livello territoriale, regionale e nazionale.

La giornata si aprirà con i saluti e l’introduzione di Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, e proseguirà con gli interventi di Roberto Malfetti, presidente Anap provinciale, Guido Celaschi, presidente nazionale Anap, Angiolo Galletti, presidente Anap Toscana, e Luigi Nicolamme, presidente Anap Lazio.

Saranno inoltre presenti Gianpaolo Palazzi, vicepresidente nazionale Anap, Fabio Menicacci, segretario generale nazionale Anap, insieme ai rappresentanti dei direttivi regionali di Arezzo, Pistoia e Siena.

Al centro dell’incontro il tema della salute e del benessere nella terza età, con una conferenza dal titolo “Dalla ginnastica della memoria all’atelier Alzheimer: attività e strategie per sostenere il benessere e rallentare il decadimento cognitivo“, a cura della dottoressa Gaia Guidotti.

“Un momento di approfondimento che intende offrire strumenti concreti e spunti di riflessione su un tema di grande attualità, con particolare attenzione alla qualità della vita delle persone anziane e al ruolo delle attività cognitive e relazionali – affermano gli organizzatori -. La giornata proseguirà con il tradizionale pranzo sociale, occasione di incontro e convivialità tra gli associati. La Festa Provinciale Anap rappresenta ogni anno un momento importante per rafforzare il senso di comunità, condividere esperienze e affrontare insieme le principali tematiche che riguardano il mondo degli anziani e dei pensionati, valorizzando il ruolo attivo che essi continuano a svolgere nella società”.