GROSSETO – Il centro storico e le Mura Medicee di Grosseto saranno teatro domenica mattina della tradizionale Su e giù per le Mura, gara podistica giunta alla sua diciottesima edizione. Il Marathon Bike, Avis e Uisp di Grosseto, sotto il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto, ripropongono questa spettacolare podistica di chilometri 8,500 che nel suo tragitto toccherà gli angoli più belli del capoluogo maremmano, inserita nel circuito Uisp “Corri nella Maremma 2026”.

Il tragitto è di 4 chilometri e 250 metri da ripetere due volte: alle 9,30 partenza dal Bastione Garibaldi, via Mazzini, Piazza Gioberti, Piazza del Sale, Via San Martino, Via Dell’ Unione, Via Corsini, Via delle Carceri, Via Saffi, Via Andrea Da Grosseto, Via Piazza San Francesco, Via Ginori, Via Garibaldi, Piazza Mensini, Via Vinzaglio, Via Montebello, Piazzetta Monte dei Paschi, Via Saffi, Bastione Rimembranza, camminata intorno al Cassero, Bastione Maiano, Bastione Cavallerizza, Bastione Molino a Vento, Bastione Garibaldi. Ci sarà anche una camminata ludico motoria di un solo giro. Iscrizioni Running 42 via Sauro 106 Grosseto, o quindici minuti dalla partenza nei pressi del Bastione Garibaldi. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Abio di Grosseto.