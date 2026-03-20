GROSSETO – Sfida fondamentale, quella che attende sabato sera alle 20,45, sulla pista “Mario Parri” nel centro sportivo di via Mercurio, il Circolo Pattinatori Grosseto, chiamato ad affrontare il fanalino di coda Hockey Breganze. I ragazzi di Massimo Mariotti, ancora con gli occhi iniettati di sangue a causa del gol ritenuto regolare di Paghi che sarebbe valso il 5-5 e la sconfitta nel derby con il Follonica, cercheranno di ottenere la decima vittoria stagionale che potrebbe essere determinante per la conquista del settimo o dell’ottavo posto, che permettono di disputare la gara decisiva del preliminare playoff in casa.

Saavedra e compagni sono in parità con il Follonica negli scontri diretti, ma hanno un tesoretto di 14 reti da mantenere nelle ultime quattro giornate (il Circolo Pattinatori ha una differenza reti di +6, gli azzurri di Sergio Silva -8). I grossetani devono comunque guardarsi le spalle dal Sarzana, che ha sei punti in meno (25 contro i 31 dei maremmani), ma possono contare su un calendario abbordabile. Tra l’altro il Cp sarà ospite dei liguri sabato prossimo.

Il confronto tra Grosseto e Breganze, che riporta alla memoria antiche sfide degli anni Settanta, è dunque interessante per gli appassionati di hockey cittadini che potranno applaudire e sostenere i grossetani in questo penultimo confronto casalingo della regular season.

Purtroppo Mister Mariotti dovrà fare a meno del suo bomber, l’italo argentino Joaquin Vargas autore di 24 reti, che ha deciso di chiudere la stagione in Argentina con la maglia del Murialdo. Una grossa perdita per il team grossetano, visto che l’attaccante, partendo spesso dalla panchina, ha risolto diverse sfide mostrando un grande fiuto del gol. Il Cp si aggrappa ora all’esperienza di Stefano Paghi, che sta disputando una stagione straordinaria, e a quella di Filippo Schiavo per dare alla squadra cambi importanti e soluzioni diverse.

In porta ci sarà il diciottenne Luca Squarcia, che nell’esordio di Follonica ha fatto in pieno il suo dovere, dopo che Franco Scarso Granados ha iniziato una nuova avventura in Argentina, Nel roster, dunque, ci sarà fino alla fine del campionato Samuel Cardi, che tra l’altro deve scontare tre giornate di squalifica in B per un’espulsione rimediata la settimana scorsa a Viareggio.

I convocati: Squarcia, Bruni; Sillero, Barragan, Barbieri, Saavedra, Paghi, Scarso, Giabbani, Cardi.

Nella gara d’andata il Circolo Pattinatori è andato a vincere al Pala Ferrarin di Breganze per 10-5 (primo tempo 5-3), con quattro reti di Vargas, doppiette di Sillero e Saavedra.