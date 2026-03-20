GROSSETO – “Il Comune di Grosseto conferma il proprio impegno nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione”.

Così l’Amministrazione comunale annuncia il rinnovo del progetto “Carta del Pane“, attivo dal 2012. L’iniziativa, nata da un’idea di Serena Mauri, consente di recuperare prodotti alimentari freschi dagli esercizi commerciali aderenti per redistribuirli alle famiglie in difficoltà economica.

“Dall’inizio del 2026 sono già state emesse 18 carte, segno concreto dell’utilità del progetto, che unisce solidarietà e lotta allo spreco alimentare. I beneficiari vengono individuati dal Servizio sociale del Coeso (Società della salute) Grosseto e possono ritirare i prodotti presso i negozi aderenti, secondo disponibilità. L’amministrazione invita nuovi esercenti a partecipare, rafforzando così la rete solidale del territorio”.