Foto di repertorio

ROCCALBEGNA – Sta per partire, anche sul territorio del Comune di Roccalbegna, la riorganizzazione del servizio stradale di raccolta dei rifiuti. Il piano è stato definito dall’Amministrazione comunale in sinergia con il gestore Sei Toscana – Gruppo Iren e con l’Ato Toscana Sud e punta ad aumentare la quantità e la qualità della differenziata e a migliorare il decoro urbano.

Il nuovo piano entrerà in vigore il prossimo 23 marzo, data a partire dalla quale verranno progressivamente rimossi i vecchi contenitori e saranno installati i nuovi cassonetti, più funzionali e dal migliore impatto visivo. Le postazioni stradali saranno composte da un contenitore per ciascuna delle cinque le tipologie di raccolta, e cioè carta e cartone, organico, multimateriale, indifferenziato e vetro.

La principale novità prevista dalla riorganizzazione riguarda proprio la raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) che, con il nuovo sistema, dovranno essere raccolti a parte e conferiti nello specifico contenitore con l’apertura verde. Gli imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak saranno invece raccolti come “multimateriale” nei contenitori con apertura gialla.

Tutti i dettagli del nuovo servizio verranno, comunque, illustrati ai cittadini nel corso di un incontro pubblico che si terrà il prossimo 31 marzo, alle 18, presso i locali della Casa di Roccalbegna, in via Amiata 286. Nel corso dell’incontro, verrà consegnata ai cittadini anche la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene.