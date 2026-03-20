CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno sulla carta proibitivo per la Blue Factor di serie A1: al Casa Mora il Castiglione di Massimo Bracali, domenica alle 18 con arbitri Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Luca Lossi di Forte dei Marmi, attende la potenza Trissino dell’allenatore Joao Pinto, che all’andata (foto di Veronica Preto) non fece sconti ai maremmani, con i 50′ che si chiusero sul 12-2. Pronostici nettamente a favore dei blucelesti, la grande favorita della stagione che ha già sollevato la supercoppa Italia contro l’Amatori Wasken Lodi e la Coppa Italia contro l’Ubroker Bassano e che, classifica alla mano, sarà la rivale principale per il tricolore. Il Castiglione ha comunque l’occasione per fare bella figura. “E’ la classica partita dove non c’è nulla da perdere – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – ai ragazzi ho detto d’impegnarsi fino alla fine e di dare il massimo. Il Trissino è uno squadrone con una rosa di campionissimi e per il pubblico l’occasione per vedere da vicino dei grandi protagonisti della nostra serie A1”.

Proprio il Trissino è una macchina da guerra: in stagione è andata in gol già 160 volte in 21 gare (48 le reti subite) e può vantare la stecca d’oro attuale attaccante portoghese Alvarinho con 39 centri, in coppia con lo spagnolo Jordi Mendez che insegue nelle parti alte della classifica con 27 gol. Tra l’altro il Trissino si è qualificato alle Final Eight di Champions League di Coimbra in Portogallo.

Nei biancocelesti maremmani invece alcuni giocatori non sono al meglio: il portiere Michael Saitta e l’attaccante Oscar Lasorsa.

I precedenti più recenti risalgono al 2007-2008 con due vittorie del Trissino, per 1-0 all’andata e 2-1 al Casa Mora; nel 2008/09 pareggio per 2-2 al Casa Mora e vittoria del Trissino per 4-2 al ritorno.

In serie A2 trasferta a Matera per la Blue Factor: per la 15esima giornata alla tenso struttura alle 19 con arbitro Francesco Marra di Salerno, il Castiglione va a rendere vista al Roller Matera. All’andata i maremmani di Federico Paghi sorpresero i lucani di Valerio Antezza, vincendo al Casa Mora per 5-3. In seguito il team lucano è riuscito anche a vincere la Coppa Italia di categoria nelle finali di Trissino contro il Thiene, ed è in piena corsa per un posto nei playoff.

Ferme le giovanili con i Promoter.

Serie A1 – 23a giornata 20/21/22 marzo

Teamservicecar Hrc Monza-Indeco Afp Giovinazzo

Tr Azzurra Novara-Forte dei Marmi

Cp Grosseto-Breganze

Why Sport Valdagno-Innocenti Cos. Follonica

Cgc Viareggio-Bcc Centropadana Lodi

Ubroker Bassano-Sarzana

Blue Factor Castiglione-Trissino

La classifica

Bassano 57 punti; Trissino 56; Cgc Viareggio (21) 47; Valdagno 45; AW Lodi 43, Hrc Monza 39; Cp Grosseto 31; Follonica 28; Sarzana (21) 25; Forte dei Marmi 18; Azzurra Novara 17; Afp Giovinazzo (21) 14; Castiglione (21) 10; Breganze 6

Serie A1 – 22a giornata recupero 25 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Cgc Viareggio 25/3

Sarzana-Blue Factor Castiglione 25/3

Serie A1 – 24a giornata 28/29 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Bcc Centropadana Lodi-Forte dei Marmi

Innocenti Cos. Follonica-Tr Azzurra Novara

Breganze-Why Sport Valdagno

Sarzana-Cp Grosseto

Cgc Viareggio-Teamservicecar Hrc Monza

Trissino-Ubroker Bassano

Serie A2 – girone B – 15a giornata 21/22 marzo

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-4

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione

Nova Medicea Viareggio-Rh Scandiano

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli

Sarzana-Forte dei Marmi

La classifica

Forte dei Marmi (13) 34 punti; Rot.ca Camaiore (14) 30: Rh Scandiano (14) 29; Roller Matera (13) 28; Pumas Viareggio (13) 25; Castiglione (14), Spv Viareggio (13) 15; Sarzana (14) 14; Cresh Eboli (14) 7; Follonica (14) (-1p) 2