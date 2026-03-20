FOLLONICA – Un uomo di 27 anni con la figlia di soli due anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’Aurelia, nel comune di Follonica.

L’auto, che viaggiava in direzione sud, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica.

Soccorsi sul posto e accertamenti in corso

I due occupanti sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa Italiana. Le loro condizioni sono attualmente in corso di valutazione: padre e figlia sono stati trasportati in ospedale in codice 2.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia stradale, impegnata negli accertamenti per ricostruire la dinamica e nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato.