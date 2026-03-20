FOLLONICA – È iniziata una fase importante dell’intervento destinato a proteggere e ampliare la spiaggia di Torre Mozza: il deposito dei massi tramite pontone porterà al completamento della linea di massi soffolti (beach rock).

Allo stesso tempo, da terra partiranno le operazioni di ripascimento utilizzando il materiale già prelevato dal fiume Cornia.

Come sottolinea il Comune di Piombino, si tratta di “un intervento importante per la difesa della costa nel tratto lato Follonica, tra i più colpiti negli ultimi anni dall’erosione”.

I lavori prevedono il rafforzamento delle barriere soffolte per ridurre l’impatto delle correnti e proteggere la spiaggia, seguito dal ripascimento dell’arenile. L’obiettivo è restituire ampiezza e stabilità alla spiaggia, tutelando l’ambiente e migliorando la sicurezza del litorale. L’intervento sarà completato prima dell’inizio della stagione balneare.