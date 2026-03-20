Ascolta “La figlia d’Europa: episodio 1 – 20 marzo 2016” su Spreaker.

GROSSETO – In occasione del decimo anniversario della strage Erasmus, IlGiunco.net ripropone il podcast “La Figlia d’Europa”. Ecco il primo episodio: “20 marzo 2016”

Il podcast

Il podcast racconta in quattro puntate la tragedia Erasmus, l’incidente che nel 2016 causò la morte di 13 giovani ragazze. Erano tutte studentesse che partecipavano al programma Erasmus in Spagna. Sette di loro erano italiane. Nello specifico ripercorre la storia di una di loro: Elena Maestrini. A sei anni dall’incidente, attraverso le voci dei genitori, degli amici, ma anche di chi quella notte ha vissuto la tragedia in prima persona, il podcast racconta la storia di un sogno e di un grande dolore, di forza straordinaria, di amore e di speranza, di tenacia e di futuro. Una storia che non si è ancora conclusa.

QUI potete ascoltare il trailer

Le puntate

1. “20 marzo 2016”

2. “Gavorrano”

3. “Collante”

4. “Giustizia”

5. Episodo speciale

La produzione e gli autori

Il podcast è stato realizzato da Jule Busch e prodotto da IlGiunco net. È ispirato al libro “La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini” di Jule Busch (il volume ha vinto il premio letterario internazionale Capalbio nel 2021).

La supervisione è di Daniele Reali e la voce narrante di Laura Sbrana Adorni. Il podcast si compone di quattro puntate, ognuna di 25 minuti, più un episodio speciale.

Questo podcast può essere ascoltato su Spotify, su Amazon Music, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict.