CINIGIANO – Malcontento a Cinigiano per «l’aumento dei costi legati ai servizi scolastici, a fronte — secondo quanto segnalato — di criticità ancora irrisolte». A sollevare il caso è Alessia Bagnoli, madre di uno studente, che parla di una situazione che definisce «preoccupante».

Aumenti significativi per trasporto e mensa

Da gennaio dello scorso anno, racconta la nostra lettrice, «le tariffe hanno subito rincari importanti: il trasporto scolastico è passato da 38 a 50 euro mensili, mentre il costo del pasto in mensa è salito da 3,60 a 5 euro».

Un incremento che, sottolinea la segnalazione, le famiglie si sarebbero aspettate fosse «accompagnato da un miglioramento dei servizi. Tuttavia, la realtà descritta appare diversa».

Trasporto scolastico: un sistema fragile

Tra le principali criticità emerge quella del servizio di scuolabus, ritenuto poco strutturato. Secondo quanto riportato, «basta l’assenza di un autista o un guasto a un mezzo per causare la sospensione del servizio».

Mancano infatti, viene evidenziato, «mezzi sostitutivi o piani di emergenza. Una situazione che costringe le famiglie a riorganizzarsi improvvisamente, con ripercussioni su lavoro e gestione quotidiana».

«Il diritto di andare a scuola — si legge — finisce per dipendere da un equilibrio precario».

Mensa scolastica e qualità del cibo sotto osservazione

Non meno delicata la questione della mensa scolastica. La lettera fa riferimento a un episodio in cui sarebbe stato servito formaggio non adeguato, «circostanza che meriterebbe già di per sé la massima attenzione e trasparenza; la soluzione adottata sembra essere stata quella di non far servire più il formaggio direttamente dai bambini, ma di far gestirne la distribuzione dal personale» prosegue Alessia Bagnoli.

Le domande delle famiglie

Alla base della protesta ci sono interrogativi chiari: gli aumenti tariffari hanno portato a un rafforzamento dei controlli e della qualità del servizio? Oppure si tratta di adeguamenti economici non accompagnati da miglioramenti concreti?

“Servizi adeguati ai costi”

La richiesta che arriva dalle famiglie è definita «ragionevole»: poter contare su servizi affidabili, continui e sicuri.

Pagare di più, si sottolinea, può essere comprensibile solo a fronte di un effettivo miglioramento. In caso contrario, il rischio è che gli aumenti vengano percepiti come una richiesta di fiducia «senza garanzie».