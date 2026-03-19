Foto di repertorio

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto vince con quattro giornate di anticipo il campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi sono andati a vincere mercoledì sera (73-92 il risultato finale) sul parquet della Uisp Donoratico, al termine una gara in crescendo, una delle migliori del girone di ritorno, per intensità e precisione. Furi e compagni, decisi a vendicare l’incredibile scivolone di domenica scorsa, hanno sempre tenuto la testa avanti, compreso il primo quarto, nel quale hanno permesso ai livornesi di rimanere incollati, poi hanno sistemato la difesa e dalla seconda frazione sono volati via, per ottenere la matematica sicurezza del primo posto nella regular season. Nel terzo quarto, i biancorossi hanno addirittura messo a segno sei canestri, tre realizzati da uno scatenato Alessandro Banchi, che ha chiuso a 23 punti, con 5 bombe dalla distanza. Un successo che è diventato ampio nel finale, con Grosseto che ha superato venti punti, prima di dare spazio anche ai più giovani, con i primi due punti in carriera del quindicenne Danti.

Una festa di notevoli proporzioni, che proseguirà sicuramente domenica nel big-match con la Libertas Lucca, una delle tre squadre che seguono la Gea a dieci punti di distanza.

“I ragazzi hanno avuto la reazione che volevo – ha commentato Andreozzi – Tutti hanno avuto l’atteggiamento giusto, quello che ho chiesto in settimana. Ho rivisto a sprazzi le enormi potenzialità che ha questa squadra dopo qualche incontro di appannamento, abbiamo girato come dei matti quel pallone. La nostra è stata una squadra solida, vivace, divertente. Nel primo quarto subito troppi punti, poi abbiamo preso le misure e siamo scappati con il passare dei minuti, con un terzo quarto devastante. Ci sono state delle situazioni, in cui quando togliendo Ignarra si soffriva la fisicità di Alejandro Batistini, ma tutto è andato come previsto, il piano partita è stato seguito bene”.

La vittoria del campionato è solo la prima fermata di un campionato lunghissimo, che potrebbe prevedere ancora sedici partite: “Adesso vogliamo continuare a vincere – ha spiegato il tecnico della Gea – cominciando a dare una lezione alla Libertas Lucca, una delle due formazioni che ci hanno fermato all’andata. Alla fine della regular season manca un mese da dopo Pasqua, dopo aver battuto Lucca e Calcinaia, si comincia lo sprint per i playoff. Voglio che le gare con Viareggio e Pescia siano un test per le finali promozione. Ci si gode questo primato meritato, dopo una cavalcata eccezionale, ma dobbiamo ricordarci che non abbiamo ancora fatto niente”.

I risultati della 26esima giornata: Libertas Lucca-Carrara Legends 93-69, Calcinaia-Juve Pontedera 70-53, Cmb Carrara-Lucca Sky Walkers 79-62, Nicola Chimenti Livorno-Castelfranco Frogs 69-56, Vela Viareggio-Cestistica Pescia 59-75, Libertas Invictus Livorno-Valdicornia 70-71, Donoratico-Gea Grosseto 73-92; giovedì Cus Pisa-Mancini Monsummano.

La classifica: Gea Grosseto 46 punti; Cestistica Pescia, Libertas Lucca e Studio Arcadia Valdicornia 36; Calcinaia 32; Lucca Sky Walkers, Nicola Chimenti Livorno e Donoratico 26; Invictus Livorno 24; Mancini Monsummano e Centro Minibasket Carrara 22; Juve Pontedera 20; Cus Pisa e Castelfranco Frogs 18; Vela Viareggio, 14; Carrara Legends 12.

Uisp Donoratico-Gea Basketball Grosseto 73-92

DONORATICO: Tinagli F. 5, Del Monte 9, Cosimi, Bruci 10, Batistini 26, Martinelli 12, Creatini 5, Mezzani, Tamburini 3, Menicagli, Tinagli C. 3, Cini. All. Triglia.

GEA GROSSETO: Banchi 23, Martini, Scurti 16, Ciacci, Ignarra 10, Furi 8, Liberati 14, Malentacchi 8, Venezia, Ense 5, Mari 6, Danti 2. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Giovannetti di Lucca e Carbocci di Cascina.

PARZIALI: 22-23, 39-46; 59-72.