MASSA MARITTIMA – Salti impossibili, discese vertiginose e acrobazie che fanno il giro del mondo sui social. Milioni di persone conoscono il talento e la creatività di Fabio Wibmer, il rider austriaco che con la sua mountain bike ha trasformato città, montagne e paesaggi spettacolari in veri e propri palcoscenici per imprese da brivido. Classe 1995, Wibmer è uno dei protagonisti più seguiti della scena internazionale della mountain bike e dello street trial, disciplina spettacolare fatta di equilibrio, tecnica e salti estremi. I suoi video su YouTube hanno superato il miliardo di visualizzazioni e il suo stile creativo lo ha reso una star globale tra gli appassionati di sport outdoor e di ciclismo estremo.

Ed è proprio in Maremma Toscana, tra i sentieri, i boschi e i panorami di Massa Marittima, che l’atleta ha scelto di allenarsi.

“Massa Marittima è il posto perfetto per i miei allenamenti, e dove poter realizzare contenuti interessanti per i miei canali – ha affermato Wibmer – Sono davvero felice di poterli realizzare qui, a poche ore da casa mia: è sempre bello passare un po’ di tempo in Toscana e concentrarmi sull’allenamento e sulle riprese. Il fatto che nelle vicinanze ci siano dei fantastici percorsi per MTB è solo un ulteriore vantaggio”.

Per valorizzare questa opportunità il Comune di Massa Marittima ha siglato con l’atleta una convenzione.

L’accordo prevede che Wibmer realizzi e pubblichi alcuni contenuti dedicati a Massa Marittima sui suoi canali social, oltre ad una serie di video che

saranno pubblicati sui suoi canali YouTube, con menzione esplicita dei percorsi cicloturistici della zona.

“Siamo onorati che un atleta straordinario come Fabio Wibmer abbia scelto il nostro territorio per i suoi allenamenti – commenta la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi –. La sua presenza e la sua notorietà nel mondo della mountain bike e tra le grandi community internazionali che seguono questo sport rappresentano un’opportunità importante che il Comune ha voluto cogliere attraverso questo accordo. È un’occasione preziosa per promuovere il nostro territorio e, soprattutto, la sua forte vocazione per il cicloturismo e gli sport all’aria aperta. Tra l’altro, compatibilmente con i suoi impegni sportivi, Wibmer si è reso disponibile a partecipare a iniziative ed eventi promossi sul territorio non solo dal Consorzio MTB Massa Marittima, ma anche a manifestazioni simbolo della città, come il Balestro del Girifalco o la rassegna Lirica in Piazza. Sarebbe davvero bello averlo con noi in queste occasioni e lo ringraziamo sin da adesso per la disponibilità”.

Una collaborazione che unisce sport, natura e promozione territoriale e che porta ancora una volta i sentieri e i paesaggi di Massa Marittima sotto i riflettori della grande comunità internazionale della mountain bike (Credit Foto: Fabio Wibmer).