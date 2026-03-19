GROSSETO – Le frittelle di san Giuseppe sono il dolce tipico di questa giornata. Del resto non è un caso che la festa dedicata ia padri (anzi, ai babbi, come diciamo in Toscana) corrisponda proprio al 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, figura simbolo della paternità nella tradizione cristiana.

San Giuseppe, padre putativo di Gesù, è considerato un modello di padre attento, silenzioso e responsabile. Per questo motivo la sua ricorrenza è stata associata nel tempo alla celebrazione di tutti i padri.

Ruolo della scuola

Una volta era tradizione, per i bambini di elementari e scuola materna, portare a casa la famosa letterina. Un foglietto con disegni e qualche “pensierino” da mettere sotto il piatto del babbo nel giorno della sua festa, all’ora di pranzo.

Lui immancabilmente fingeva di non vederla prima e di sorprendersi poi, quasi non se l’aspettasse.

Dalla letterina ai social

Adesso è molto più probabile che ragazzini di 11-12 anni facciano gli auguri al babbo sui social, con una foto, o delle stories con la musica preferita.

I dati

In Italia, secondo gli ultimi dati, il 75% dei padri vorrebbe congedi parentali più lunghi, flessibili e strutturati. Un cambiamento già visibile nei numeri: oggi il 64,5% dei babbi utilizza il congedo di paternità, contro il 19,2% di poco più di dieci anni fa.

Non solo: cresce anche il numero di uomini che scelgono di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Nel 2024, quasi 19mila padri con figli fino a tre anni si sono dimessi per motivi familiari, pari a circa il 30% del totale dei genitori che hanno fatto questa scelta. Nel 2022 erano appena il 7%.

Un’evoluzione che ha effetti positivi anche sull’equilibrio familiare, contribuendo a ridurre il peso tradizionalmente sostenuto dalle madri nella gestione della cura domestica. Il padre non è più una figura distante, da temere, ma un compagno di giochi e un maestro da seguire negli insegnamenti di ogni giorno.

I consigli degli esperti: come essere un papà presente

In occasione della Festa del papà, l’Istituto superiore di sanità ha diffuso alcune indicazioni per promuovere una paternità più consapevole e attiva.

Gli esperti sottolineano l’importanza di iniziare fin dalla gravidanza, partecipando alle visite e costruendo un legame precoce con il bambino. Fondamentale anche il contatto fisico, come tenere il neonato in braccio o praticare il contatto pelle a pelle, che rafforza la relazione.

Il coinvolgimento pratico nella vita quotidiana – dal cambio dei pannolini al bagnetto, fino alla lettura o al gioco – favorisce lo sviluppo del bambino e la relazione familiare. Allo stesso modo, sostenere l’allattamento e condividere le responsabilità domestiche aiuta a costruire una vera co-genitorialità.

Gli esperti invitano inoltre a utilizzare il congedo di paternità, anche se limitato, e a informarsi sulle possibilità del congedo parentale. Non meno importante è l’aspetto emotivo: parlare delle proprie difficoltà e chiedere aiuto quando necessario è parte integrante del ruolo di padre.

La Torciata di san Giuseppe a Pitigliano

A Pitigliano si svolge probabilmente la festa più suggestiva dedicata a San Giuseppe. La Torciata nasce come una festa pagana, il rito del chicco sotterrato, l’inverno che viene bruciato per accogliere la primavera, un rito propiziatorio per invocare la fertilità dei campi e la ricchezza del raccolto.

Con il subentrare della religione cattolica all’antico rito pagano si è sovrapposto il culto di san Giuseppe, cosa che ha consentito a questa festa tradizionale di giungere sino a noi.

Programma del 19 marzo

Alle ore 17.30 sfilerà il Corteo del villano in attesa della minitorciata, dove sono protagonisti i più piccoli, che si svolgerà alle 18.30. La sera l’evento aprirà alle 21 con la sfilata del Corteo del Villano e dei torciatori che indossano il saio tradizionale e trasportano sulle spalle il fascio di canne, utilizzato, intorno alle ore 22, per incendiare l’invernacciu.

Momento cruciale della celebrazione sarà proprio il grande falò che riscalderà la piazza Garibaldi, bruciando questo fantoccio gigante, alto 8 metri, realizzato nei giorni precedenti intrecciando delle canne e creando la testa con un rotolo di fieno.

L’invernacciu che brucia rappresenta l’inverno che se ne va per lasciare spazio alla primavera. Mentre le fiamme consumano il pupazzo gli uomini incappucciati balleranno in cerchio attorno al fuoco, in una tradizionale danza propiziatoria.