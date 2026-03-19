GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 19 marzo 2026
Ariete – Meno impeto, più ascolto.
Toro – Stabilità rassicurante.
Gemelli – Comunicazione empatica.
Cancro – Emozioni forti ma ben gestite.
Leone – Generosità sincera.
Vergine – Concretezza utile.
Bilancia – Armonia e misura.
Scorpione – Profondità costruttiva.
Sagittario – Energia moderata.
Capricorno – Solido e concentrato.
Acquario – Creatività intuitiva.
Pesci, segno del giorno – Sensibile, ispirato, empatico. Oggi riesci a trasformare un’emozione in qualcosa di concreto e bello. La tua intuizione è una bussola affidabile.
Consiglio escursione: passeggia lungo il Lago dell’Accesa, dove silenzio e riflessi sull’acqua aiutano a ritrovare profondità.