GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 19 marzo 2026

Ariete – Meno impeto, più ascolto.

Toro – Stabilità rassicurante.

Gemelli – Comunicazione empatica.

Cancro – Emozioni forti ma ben gestite.

Leone – Generosità sincera.

Vergine – Concretezza utile.

Bilancia – Armonia e misura.

Scorpione – Profondità costruttiva.

Sagittario – Energia moderata.

Capricorno – Solido e concentrato.

Acquario – Creatività intuitiva.

Pesci, segno del giorno – Sensibile, ispirato, empatico. Oggi riesci a trasformare un’emozione in qualcosa di concreto e bello. La tua intuizione è una bussola affidabile.

Consiglio escursione: passeggia lungo il Lago dell’Accesa, dove silenzio e riflessi sull’acqua aiutano a ritrovare profondità.