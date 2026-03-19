MAGLIANO IN TOSCANA – Un’azienda agricola del comune di Magliano in Toscana dovrà pagare 35mila euro per aver impiegato lavoratori in nero, senza formazione e sorveglianza sanitaria.

Operazione dei Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto in un’azienda dove sono emerse gravi irregolarità in materia di lavoro nero e sicurezza sul lavoro.

Nel corso del controllo, effettuato in collaborazione con le Stazioni territoriali, i militari hanno individuato sei lavoratori su undici privi di regolare contratto, di cui tre senza permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro.

Sospesa l’attività e imprenditore denunciato

A seguito delle violazioni accertate, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il titolare dell’azienda è stato inoltre deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

L’impresa operava nel settore della cosiddetta attività agricola “senza terra”, fornendo manodopera per interventi di manutenzione del verde tra i filari di un podere.

Violazioni anche sulla sicurezza dei lavoratori

Oltre al lavoro irregolare, i Carabinieri hanno riscontrato ulteriori criticità sul fronte della tutela della salute e sicurezza. In particolare, sono state contestate la mancata formazione dei lavoratori e l’assenza di sorveglianza sanitaria.

Si tratta di aspetti fondamentali per garantire condizioni di lavoro adeguate, soprattutto in un settore come quello agricolo.

Maxi sanzioni per oltre 35mila euro

Nel dettaglio, sono state elevate ammende per 6.500 euro e sanzioni amministrative per 29.000 euro, per un totale superiore ai 35mila euro.

Controlli rafforzati contro il lavoro irregolare

L’operazione rientra nell’attività costante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, impegnato nel contrasto al lavoro sommerso e nella tutela dei diritti dei lavoratori.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio della provincia di Grosseto, in coordinamento con l’Ispettorato Territoriale e i reparti dell’Arma, per garantire il rispetto delle normative vigenti.