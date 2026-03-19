Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 19 marzo, in località Capannacci di Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia. L’allarme è scattato alle 15.13.

Dalle prime informazioni un operai sarebbe caduto da un tetto sul quale stava lavorando.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza con un’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e l’elisoccorso Pegaso 2. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per gli accertamenti di competenza.

L’uomo, 57 anni, è stato soccorso e stabilizzato sul posto, poi trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto tramite ambulanza. Le sue condizioni sono serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Al momento non è nota la dinamica dell’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la cause dell’incidente.