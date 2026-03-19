GAVORRANO – Un gesto semplice, ma carico di significato. A dieci anni dalla tragedia Erasmus del 20 marzo 2016, i commercianti di Bagno di Gavorrano hanno scelto di ricordare Elena Maestrini con dei mazzi di tulipani esposti nelle vetrine dei negozi. Erano i suoi fiori preferiti.

Un’iniziativa spontanea e sentita, nata per rendere omaggio alla giovane studentessa di 21 anni, scomparsa nel tragico incidente stradale avvenuto in Spagna, insieme ad altre dodici ragazze. A distanza di un decennio, il ricordo resta vivo e profondamente radicato nella comunità gavorranese.

Quel dolore, mai del tutto superato, riaffiora con forza proprio in occasione dell’anniversario. In molti ricordano ancora quei giorni drammatici, segnati dal silenzio e dalla partecipazione collettiva: le saracinesche abbassate, i nastri neri appesi ai negozi, il paese fermo per stringersi attorno alla famiglia di Elena durante i funerali.

Oggi, al posto del lutto, ci sono i tulipani. Un simbolo delicato e personale, che racconta non solo la perdita, ma anche l’affetto che continua a legare Elena alla sua comunità. Un modo per dire che, nonostante il tempo trascorso, la sua presenza è ancora viva nei ricordi di chi l’ha conosciuta. Sono passati dieci anni, ma il sorriso di Elena, anche se non riempie più le vie del paese in cui è cresciuta, continua a vivere nella memoria collettiva e nei piccoli gesti di chi non l’ha mai dimenticata.