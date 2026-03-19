Il 501 è la variante più diffusa del gioco delle freccette e si basa su una regola semplice ma coinvolgente: ogni giocatore parte da 501 punti e, turno dopo turno, deve ridurre il proprio punteggio fino ad arrivare esattamente a zero. Ogni turno prevede tre lanci e il punteggio ottenuto viene sottratto dal totale, ma la particolarità sta nella chiusura: per vincere è necessario centrare un doppio, rendendo il finale più tecnico e avvincente. Tra precisione, strategia e capacità di calcolo, il 501 è un gioco accessibile a tutti ma capace di offrire sfide sempre diverse, sia tra amici che nelle competizioni ufficiali.