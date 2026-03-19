GAVORRANO – Anche quest’anno l’Herta Birrino si è guadagnata la qualificazione alle finali nazionali di soft darts (freccette elettroniche), in programma dal 20 al 22 marzo ad Arezzo.
La squadra, composta in gran parte da ragazzi del comune di Gavorrano, ha conquistato l’accesso alla fase finale in modo eccelso: imbattuta, con un percorso netto che parla da sé, fatto di vittorie e grande affiatamento.
Adesso l’obiettivo è continuare a stupire anche ad Arezzo, provando a spingersi il più avanti possibile nel torneo. Assieme alle frecette, non mancheranno lo spirito di squadra, il clima amichevole e quella sana dose di goliardia che rende tutto ancora più speciale. Si parte per le finali con la voglia di fare bene, e di divertirsi ancora di più.