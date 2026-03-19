Foto di repertorio

GROSSETO – Il digiuno delle ragazze della Gea Basketball Grosseto di serie C si è finalmente concluso. Mercoledì sera, al Palasport di Austria, nel recupero della sesta giornata di ritorno, le ragazze allenate da Luca Faragli (foto Venezia) hanno superato la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno con un convincente 58-48, al termine di una prestazione davvero convincente. La Gea, infatti, nell’ultimo quarto è arrivata ad avere un vantaggio anche di 20 punti, prima di rallentare e cominciare a pensare all’altrettanto importantissima sfida di sabato prossimo contro Porcari.

Un successo, questo, che rilancia il quintetto maremmano nella lotta alla salvezza diretta, per evitare i playout. “Non abbiamo ancora fatto niente – ha detto Faragli – ne dobbiamo vincere ancora due, ma con questo atteggiamento sono estremamente fiducioso. La partita? Sono contento delle mie atlete, che hanno messo in atto i miglioramenti visti nelle ultime uscite. Siamo partiti con un primo tempino così così, lasciato alle locali, poi nel secondo siamo cresciuti e abbiamo dato alle livornesi una bella spallata: ho messo la zona 3-2 perché loro segnavano da tre punti con i piedi piazzati in terra e con questa mossa si sono un po’ perse. Al rientro dallo spogliatoio siamo ripartiti bene e siamo arrivati a +20; poi le ragazze si sono un po’ rilassate, anche se le facevo pressare. Abbiamo sbagliato molto, Chimenti ha alzato il ritmo in difesa e non si riusciva più andare a finire sotto canestro, a effettuare tiri puliti. Ma il margine era troppo ampio per rischiare qualcosa. Bene Carolina Vallini, bene anche Giulia Faragli; le gemelle Bertaccini si sono disimpegnate abbastanza bene, mentre Matilde Pepi si butta su tutti i palloni, fa la differenza in difesa e recupera un sacco di palloni. Tutte comunque sono state bravissime”.

GEA GROSSETO: Pepi 7, Teresa Vallini 6, Borellini 3, Mery Bertaccini 8, Vannozzi 4, Emma Bertaccini 9, Mazzi, Faragli 7, Benedetti 7, Carolina Vallini 6.

Parziali: 12-14, 17-16; 32-29, 58-43.