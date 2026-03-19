GROSSETO – Weekend memorabile per la Polisportiva Barbanella Uno a Livorno alla seconda prova del campionato individuale di federazione categoria LC3 base e avanzato. Le tredici ginnaste grossetane in gara sono tornate a casa con cinque medaglie d’oro, due d’argento e un bronzo.

Partendo dal programma base, le più piccole atlete della polisportiva Ede de Santis e Margherita Rossi, di soli 9 anni, conquistano rispettivamente il primo e il secondo posto nelle allieve 2.

Bellissima medaglia d’oro nelle Allieve 3 anche per Gioia Greco, ginnasta di dieci anni di grandi potenzialità, il cui valore non sempre è stato pienamente riconosciuto nelle competizioni, ma che in questa occasione è stato adeguatamente valorizzato.

Oro anche per Giulia Martellucci nelle Junior 1, ginnasta che, sebbene sia approdata alla Polisportiva solo da pochi mesi, è riuscita rapidamente ad assimilare il nuovo programma di gara portandolo a termine nel migliore dei modi.

Anche nel programma avanzato le giovani grossetane hanno portato a casa ottimi risultati nonostante alcune imperfezioni alla trave.

Podio tutto biancorosso nelle Allieve 3 con Emma Mori che sale sul primo gradino seguita dalle compagne Miriam di Gregorio e Aurora Romiti.

Infine, vince il titolo di campionessa regionale anche Mia del Ghianda, senza rivale nelle Allieve 4.

Buone anche le prove delle compagne di squadra Maria Gisella Gaggioli, Martina Radiconi, Giulia Zoppas, Anna Capasso e Elena Biagioli.

Le allenatrici Claudia Salvatore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dei risultati ottenuti e si preparano a scendere di nuovo in campo per il campionato regionale CSI medium col settore promozionale, all’impianto del Mugello questo sabato.