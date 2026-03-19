GROSSETO – Gravi conseguenze per la nidificazione di specie rare a causa dell’attività di arrampicata sportiva non autorizzata. A segnalarle sono le associazioni ambientaliste maremmane.

La segnalazione è stata inviata alle amministrazioni locali, regionali e nazionali, oltre che agli enti di controllo, e riguarda in particolare i territori di Roccalbegna e Monte Argentario, aree in parte comprese nei siti della rete Natura 2000 e caratterizzate da un elevato valore naturalistico.

Pareti attrezzate senza autorizzazione

Al centro della denuncia di Fabio Cianchi (associazione Occhio in oasi), Francesco Pratesi (associazione Italia nostra Toscana), Guido Ceccolini (associazione Cerm – Centro rapaci minacciati) Stefano Allavena (associazione ALltura), c’è l’installazione di ancoraggi metallici permanenti sulle pareti rocciose, che renderebbe possibile l’arrampicata in zone particolarmente sensibili. Secondo le associazioni, questa pratica comporta un aumento della pressione antropica in habitat delicati.

Tali contesti, spiegano, sono stati individuati proprio per la presenza di specie protette e non sarebbero compatibili con attività sportive che ne compromettono l’equilibrio.

Specie a rischio e habitat sempre più rari

Le pareti rocciose della zona rappresentano uno degli ultimi rifugi per uccelli come il falco pellegrino, il falco lanario, la cicogna nera e il gufo reale, specie sempre più rare che necessitano di ambienti tranquilli per riprodursi.

Le associazioni sottolineano come anche al di fuori delle aree formalmente protette esistano siti fondamentali per la conservazione della biodiversità, che meritano la stessa attenzione.

Il modello virtuoso di Ansedonia

«Un esempio positivo – secondo le associazioni – arriva dalla Tagliata Etrusca di Ansedonia, nel territorio di Orbetello, dove negli ultimi anni sono state adottate misure di limitazione temporanea dell’arrampicata durante il periodo riproduttivo».

Questa scelta ha permesso a una coppia di gheppi (Falco tinnunculus) di tornare a nidificare con successo dopo anni di insuccessi causati dal disturbo umano.

Il peso del disturbo umano sulla fauna

Anche una presenza apparentemente innocua può avere effetti significativi. Il cosiddetto disturbo antropico è infatti una delle principali cause di fallimento riproduttivo per molte specie.

Durante l’inverno, ad esempio, gli animali devono preservare energie vitali per sopravvivere; nelle fasi migratorie, invece, anche un solo involo non necessario può risultare fatale. Il momento più critico resta comunque quello della riproduzione, quando tranquillità e isolamento sono essenziali.

“La tutela non è opzionale”

Le associazioni firmatarie ricordano che la fauna selvatica rappresenta un patrimonio collettivo e un bene indisponibile dello Stato, che deve essere protetto con responsabilità.

Da qui l’appello rivolto a istituzioni, sportivi e cittadini affinché venga garantito il rispetto delle norme e la salvaguardia di ecosistemi fragili.

Richiesta di interventi immediati

Infine, viene espressa fiducia nell’operato dei sindaci di Monte Argentario e Roccalbegna e della Regione Toscana, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti per tutelare le aree interessate.

La posta in gioco, concludono le associazioni, è alta: la conservazione della biodiversità e la responsabilità verso le future generazioni.