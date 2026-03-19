FOLLONICA – La città è in lutto per la scomparsa di Lido Lamponi, morto all’età di 86 anni. Figura molto conosciuta e stimata, Lamponi lascia un ricordo profondo in quanti lo hanno incontrato nella sua lunga vita dedicata al servizio e alla comunità.

Ex agente della polizia municipale, una volta in pensione non aveva mai smesso di mettersi a disposizione degli altri. Negli ultimi anni era infatti molto attivo nella Croce Rossa Italiana di Follonica, dove aveva svolto per lungo tempo attività di volontariato, distinguendosi per generosità, impegno e spirito di servizio.

A ricordarlo con affetto sono proprio i volontari del comitato locale della Croce Rossa: «Il presidente, il Consiglio direttivo, i volontari e i dipendenti del Comitato Cri di Follonica esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Lido Lamponi. È stato una persona di grande valore per il nostro comitato, sempre disponibile, gentile e generosa. Ha dedicato ogni momento del suo tempo libero al servizio della comunità, lasciando in tutti noi un ricordo indelebile».

Lamponi era conosciuto anche per la sua passione per la musica: faceva parte della Fanfara dei Bersaglieri “Capitano Giuseppe Bruchi” di Cinigiano, con la quale aveva condiviso momenti importanti di aggregazione e impegno culturale. Negli ultimi tempi si era avvicinato anche al teatro, recitando insieme alla moglie, un’attività che aveva intrapreso per piacere personale e per continuare a coltivare relazioni e interessi.

«Sempre disponibile per tutti – lo ricordano gli amici – è una perdita grossa. Una di quelle persone che vorresti non perdere mai».

L’ultimo saluto a Lido Lamponi è in programma sabato 21 marzo alle ore 11, con una funzione religiosa nella chiesa di San Paolo della Croce a Follonica. Seguirà la cremazione.