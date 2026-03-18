GROSSETO – Il Consiglio comunale di Grosseto torna a riunirsi. Il presidente Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 20 marzo alle 9.

L’inizio dei lavori sarà preceduto, alla presenza anche delle autorità locali, dalla cerimonia di conferimento della civica benemerenza alla memoria di Alessandro Scapecchi.

I temi del Consiglio comunale

Ecco tutti gli argomenti che saranno trattati:

– Comunicazioni istituzionali;

– Comunicazione verbale seduta del 20 febbraio – Presa d’atto;

– Accettazione proposta di conciliazione nell’ambito della procedura di mediazione 478/2023 tra “Cc Infissi Cavini Umberto di Fabrizio Corsini” e Comune di Grosseto (Sindaco).

– Variante al piano attuativo area Sterpeto per la rettifica della perimetrazione della superficie di massimo ingombro dei lotti 10 e 11, con accorpamento di lotti adiacenti e modifiche alle opere di raccordo viario. Approvazione (Fabrizio Rossi);

– Modifiche al piano del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 92 del 26 novembre 2014 e successive modifiche (Ceccherini Bruno);

– Decreto legislativo 267/2000 articolo 175: Variazioni di bilancio 2026 – 2028 (Simona Rusconi);

– Proposta di modifica del testo approvato con delibera di Consiglio comunale 109 del 23 dicembre 2025 per la “Convenzione per l’assunzione di tutti gli oneri dovuti connessi e conseguenti alla realizzazione dell’insediamento di cui alla scheda normativa Trprg_04A “Verde Maremma” – Via dell’Azzurrite – Del regolamento urbanistico vigente” (Fabrizio Rossi);

– Acquisizione in proprietà dei lotti edificabili 7, 8, 9 e 10 del Peep (Piano per l’edilizia economica e popolare) “Via dei Barberi” finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M5, Componente C2 Investimento 2.3 ‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua). Modifica atto sottoscritto il 21 giugno 2023 ai rogiti notaio Cambi (Riccardo Ginanneschi);

– Variante al regolamento urbanistico per la rigenerazione del Peep di via De’ Barberi in attuazione della proposta Pinqua per la città di Grosseto. Adozione scheda normativa “Rcp_05A_Via De Barberi” per il completamento dei lotti 7, 8 e 9 mediante approvazione di progetto di opera pubblica (Fabrizio Rossi);

– Variante al regolamento urbanistico per la rigenerazione del Peep di via De’ Barberi in attuazione della proposta Pinqua per la città di Grosseto. Adozione scheda normativa “Rcp_05A_Via Sogno” – Delocalizzazione dei volumi residenziali dei lotti 10A e 10b (Fabrizio Rossi);

– Atto di indirizzo per la progettazione e realizzazione della “Maremma Cycle Network” – Rete ciclabile integrata periurbana tra città, sistema arginale dell’Ombrone e del Diversivo, reticolo agricolo e comparti costieri”. Proposta di deliberazione presentata ai sensi dell’articolo 30 del regolamento del Consiglio comunale dal consigliere Gori (Giacomo Gori);

– Piano comunale di Protezione civile – Adozione nuovo elaborato M.4.1 “I numeri utili ” e contestuale adrograzione ex “Allegato 8 – Rubrica” (Riccardo Megale);

– Ordine del giorno di sostegno alle forze di polizia e ferma condanna delle violenze verificatosi a Torino, presentato dai capigruppo consiliari Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati – Maie – Patto Civico e Gruppo Misto di Minoranza;

– Ordine del giorno “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”, presentata dai capigruppo consiliari Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati Centro Popolare, Lega Salvini Premier e Lista Vivarelli Colonna Sindaco;

– Interrogazione per richiesta chiarimenti sull’attuazione dell’ordine del giorno relativo all’istituzione di un corso universitario Its sullo sport e sul turismo, presentata dal consigliere Pizzuti (Liberali e Riformisti);

– Interrogazione sulla riqualificazione dell’Area A Verde di somministrazione alimenti e bevande Giardino di Villa Gaia a Marina di Grosseto, presentata dal consigliere Bartolini (Pd);

– Articolo 57 del vigente regolamento del Consiglio comunale – Mozioni e Odg. – Informazione al Consiglio su provvedimenti assunti.