GROSSETO – Un anno per mettersi in gioco, imparare e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. Con il nuovo bando del Servizio civile universale, aperto ai giovani tra i 18 e 26 anni, “Soste 2026” è il progetto promosso da Arci Servizio civile Aps e realizzato dalla rete associativa di Legambiente Festambiente Aps.

Chi parteciperà al Servizio civile svolgerà 12 mesi di attività, ricevendo un rimborso mensile di 519,47 euro e acquisendo competenze in ambiti come comunicazione ambientale, educazione alla sostenibilità e green economy.

La scadenza per presentare domanda è fissata all’8 aprile alle ore 14. Per chiarimenti è possibile contattare via WhatsApp il numero 3284222279 o inviare un’ e-mail all’indirizzo [email protected] .

Il progetto

Il progetto si inserisce nel programma “Custodi del futuro: patrimonio culturale e ambientale per le comunità”, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo undici delle Nazioni Unite dedicato alla costruzione di comunità e insediamenti umani più sostenibili, accessibili e resilienti.

In provincia di Grosseto “Soste 2026” punta a rafforzare l’educazione ambientale e la partecipazione attiva delle comunità locali, affrontando temi centrali come la crisi climatica, la tutela del mare, la lotta alle plastiche, lo sviluppo territoriale sostenibile e il consumo responsabile. Il progetto prevede l’impegno di operatori volontari per dodici mesi, con attività che intrecciano divulgazione scientifica, volontariato ambientale e iniziative sul territorio.

«Il Servizio civile è un’esperienza straordinaria di crescita e responsabilità – afferma Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore nazionale di Festambiente -. Significa offrire ai giovani la possibilità di diventare protagonisti nella difesa del territorio e nella costruzione di comunità più consapevoli. In un territorio come la Maremma, ricco di biodiversità ma esposto agli effetti della crisi climatica, il loro contributo è fondamentale. Formare nuove generazioni di cittadini attivi vuol dire investire sul futuro dell’ambiente e della società.»

Per i giovani che decideranno di partecipare, sarà anche un’esperienza concreta sul campo: dalle campagne di monitoraggio dei rifiuti marini alle escursioni nei fiumi, dai laboratori nelle scuole all’organizzazione di eventi e festival dedicati alla sostenibilità, tra cui le iniziative legate a Festambiente.