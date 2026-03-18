GROSSETO – Nuovo impulso al percorso per il riconoscimento Igp del Tortello Maremmano. L’Associazione del Tortello Maremmano, nata su iniziativa di Confesercenti Grosseto, annuncia un passaggio decisivo per valorizzare uno dei simboli più rappresentativi della gastronomia locale.

Fin dalla sua costituzione, l’obiettivo è stato quello di ottenere l’Indicazione geografica protetta (Igp) per il prodotto, un traguardo che potrà essere raggiunto solo attraverso un’ampia partecipazione delle imprese del territorio e il sostegno delle istituzioni e delle realtà produttive locali.

Adesione gratuita per rafforzare il progetto

Per dare forza al percorso, il consiglio direttivo ha deliberato l’adesione gratuita per tutto il 2026 rivolta a tutti i produttori che condividono la missione dell’associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e il disciplinare del marchio collettivo geografico.

L’obiettivo è quello di costruire nei prossimi mesi un comitato promotore forte, rappresentativo e credibile, elemento fondamentale per sostenere la richiesta di riconoscimento IGP e trasformare il tortello maremmano in un patrimonio ufficialmente tutelato dell’identità gastronomica della provincia di Grosseto.

Mei: «Un elemento identitario della comunità»

«Il Tortello Maremmano non è solo un piatto tradizionale, ma un elemento identitario della nostra comunità» sottolinea Massimiliano Mei, presidente dell’associazione. «Per questo è fondamentale che sempre più imprese scelgano di unirsi e contribuire a un percorso che può portare benefici a tutta la filiera agroalimentare e al territorio».

Un invito ai produttori del territorio

L’associazione rivolge quindi un appello a tutti i produttori affinché partecipino al progetto, contribuendo alla valorizzazione di un prodotto simbolo che rappresenta da generazioni la cultura e la storia gastronomica della Maremma.

Il riconoscimento Igp rappresenterebbe infatti non solo una tutela formale, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo economico e promozione del territorio.