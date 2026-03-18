PORTO SANTO STEFANO – Domenica 15 marzo hanno dato il via al terzo Trofeo Rotary Club Monte Argentario, gara nazionale di solidarietà di pesca sportiva, valida anche per la Coppa Italia 2026.

Il Trofeo si è confermato un evento atteso, capace di unire sport, solidarietà e relazioni umane in un contesto che va oltre la semplice partecipazione. A sottolinearne il rilievo, la presenza del Commissario tecnico della nazionale, Ferdinando Valvassura, insieme a tutta la Nazionale. Complessivamente erano presenti 60 atleti lungo la passeggiata e 20 concorrenti della categoria Speciali sul moletto del Comune.

Dal punto di vista tecnico, la giornata è stata resa più impegnativa dal maltempo e dalla scarsa pescosità che, tuttavia, non hanno inciso sul valore della competizione né sull’attendibilità delle classifiche finali. Al contrario, il campo di gara ha premiato esperienza, lettura del mare e conoscenza del territorio, confermando ancora una volta Porto Santo Stefano come uno dei tratti più affascinanti e tecnici d’Italia per la pesca sportiva da riva.

Tra le presenze più significative va ricordata inoltre quella dell’Asd Civitavecchia, guidata dal presidente Mauro Campidonico, che ha partecipato con sette coppie e una decina di sostenitori, ottenendo risultati di assoluto rilievo, con un primo posto e diversi secondi di settore, in una competizione resa particolarmente difficile dall’elevato livello tecnico dei partecipanti e dalla complessità del campo gara.

La manifestazione si è conclusa in un clima di grande convivialità presso hotel la Caletta, dove si sono ritrovati per un rinfresco in uno degli scorci più suggestivi del promontorio. Un finale partecipato e festoso, perfetta sintesi dello spirito dell’iniziativa.

La classifica

A imporsi nella classifica è stata la coppia Roberto Cavallini e Alessandro Cheli del Circolo della pesca di Livorno. Per Cavallini, detto “Cavallo”, quello di Porto Santo Stefano si conferma un campo particolarmente favorevole: terzo classificato lo scorso anno e già tra i primi cinque nel 2024, ha dimostrato ancora una volta di conoscere alla perfezione il percorso, sfruttando al meglio ogni picchetto e ogni occasione utile.

Al secondo posto si è classificata la coppia Gianluca Barbieri e Ugo Giromella del Palamito di La Spezia, alla prima partecipazione al Trofeo ma subito protagonista di una prova di alto livello. Terzi classificati Stefano Falchi e Teodoro Di Paola, ancora del Circolo della pesca di Livorno, già vincitori dell’edizione precedente e da sempre tra i migliori interpreti della pesca in scogliera.

Ai piedi del podio ci sono stati i pluricampioni italiani Galli e Sottilotta, autori di una prestazione di spessore. Buoni risultati anche per i concorrenti maremmani, tra cui Michele Giogli e Martino Tonelli, mentre da Viterbo sono arrivate prove significative, soprattutto con la coppia Morgantini – Vestri.

Nella categoria “Speciali” si sono distinti proprio gli atleti provenienti da Viterbo, con un eccellente Vestri capace di imporsi con autorevolezza. Da sottolineare anche l’ottima prova della coppia Mirco Laurenti e Marco Capitoni del Cps San Rocco, apprezzata anche per il prezioso contributo organizzativo fornito nel corso della giornata. Meritano una menzione anche gli ottimi risultati ottenuti dalle coppie provenienti da Lucca.

I ringraziamenti

Un sentito ringraziamento lo rivolgono a tutti i partecipanti per il loro generoso contributo ai progetti di solidarietà del Rotary Club e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: organizzatori, volontari, atleti, società e collaboratori. Un grazie particolare anche agli sponsor, che hanno sostenuto concretamente la manifestazione: MareGiglio Srl, che ha offerto due minicrociere; il Bar Giulia, lo stabilimento balneare e lounge bar La Caletta, l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, la Cantina Salustri ed il Comune di Monte Argentario, che ha creduto fin da subito nel valore dell’iniziativa, sostenendola con convinzione. Particolarmente apprezzato il saluto conclusivo della presidente del Rotary Club Monte Argentario, Lucia Bracci, che ha rivolto a tutti un caloroso augurio di buon rientro, dando appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione di una manifestazione che si conferma capace di unire competizione, inclusione, solidarietà e amicizia.