Foto di repertorio

GROSSETO – Dopo ben 38 gare disputate si è conclusa la prima fase dei Campionati Uisp Grosseto della stagione sportiva 2025/2026 per le rose della Pallavolo Grosseto. Tempo di tracciare un bilancio dunque per il percorso delle categorie Under 18, Under 16 e Under 14.

Grande risultato per l’Under 16 Rossa guidata da Valentina Corsetti, che ha conquistato il primo posto in campionato, qualificandosi alla finale regionale.

Risultato più che buono anche per l’Under 18 Giorgio Peri Grosseto, guidata da Maurizio Natalini, che ha chiuso al secondo posto in classifica ottenendo l’accesso alla finale regionale, riservata alle prime due squadre classificate, alle spalle del Gao Brinella Orbetello, attuale capolista nel campionato FIPAV di Seconda Divisione del Comitato Territoriale di Viterbo.

I complimenti della società vanno anche alla Pallavolo Grosseto Under 18, allenata da Valentina Corsetti, e alla Pallavolo Grosseto Nera Under 16, allenata da Maurizio Natalini, che hanno affrontato i rispettivi tornei con grande impegno. Per entrambe è stato un percorso importante di crescita e di esperienza con l’obiettivo di migliorare e consolidare il lavoro di squadra.

Un elogio particolare va alle ragazze dell’Under 14 guidate da Leonello Corridori, in gran parte atlete scese in campo per la prima volta dopo aver iniziato a praticare la pallavolo solo da settembre; il loro entusiasmo si è riflesso anche nell’importante aumento delle partecipanti: dalle iniziali 15 atlete si è arrivati a 25. Per questo gruppo si è trattato dell’anno zero, l’inizio di un percorso che la società sta costruendo dalle fondamenta. In questo cammino non conta la classifica, ma la crescita personale e sportiva e la determinazione a non mollare mai.

L’attività è stata coordinata dal Responsabile Tecnico Maurizio Natalini, insieme agli allenatori Valentina Corsetti e Leonello Corridori, con il prezioso supporto degli aiuto allenatori Giulia Lenzini, Alice Martini e Matteo Tinacci, ai quali va il ringraziamento della società.

Un particolare ringraziamento, per la fondamentale attività organizzativa, va anche ai Dirigenti Luca Colombini, Maddalena Fortunati, Silvia Gori, Serena Torri e al responsabile Andrea Delli Castelli.

La Società desidera inoltre ringraziare tutte le Atlete e le loro famiglie che hanno accompagnato, sostenuto e condiviso questa bellissima Stagione sportiva.

Da sottolineare infine che quest’anno è stata creata anche una nuova squadra composta da atlete UISP che sta partecipando alla Coppa Basso Tirreno Femminile Under 18 del Comitato Territoriale FIPAV.

Infine, così come nella passata Stagione, la società è onorata di organizzare la Finale Regionale Under 18 nel Palazzetto dello Sport di Piazza Atleti Azzurri d’Italia, in programma domenica 31 maggio.