GROSSETO – Serve chiarezza nel centrodestra e un ritorno a un clima di lealtà politica. È questo il messaggio lanciato da Roberto Berardi, segretario provinciale di Forza Italia Grosseto, che interviene nel dibattito dopo le recenti tensioni emerse sul territorio.

Berardi si dice in linea con le dichiarazioni del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, sottolineando la necessità di ricompattare la coalizione e superare le divisioni interne.

“No a personalismi, sì all’interesse dei territori”

“Stiamo valutando attentamente come intervenire – spiega Berardi – perché in diversi comuni della provincia si registrano situazioni di difficoltà”.

Il segretario provinciale evidenzia come sia fondamentale evitare dinamiche personali e contrasti interni, invitando tutte le forze del centrodestra a concentrarsi sull’interesse politico e amministrativo dei territori.

Rammarico per il candidato: “Impegni non rispettati”

Non manca un passaggio critico su quanto accaduto durante le recenti dinamiche politiche:

“Dispiace che il nostro candidato si sia trovato coinvolto in un fuoco incrociato interno alla coalizione – afferma Berardi –. Si è speso con impegno, ricevendo rassicurazioni che purtroppo non sono state mantenute”.

Un riferimento diretto alle difficoltà vissute all’interno dello schieramento, che hanno inciso sull’andamento politico recente.

“Serve una strategia chiara e condivisa”

Guardando al futuro, Berardi invita a una riflessione politica strutturata:

“Dobbiamo fare un passo avanti tutti, evitando logiche di bandierine e lavorando su una programmazione seria, a partire dalla scelta dei candidati, che deve avvenire con largo anticipo”.

Un passaggio che punta a rafforzare l’organizzazione interna e la credibilità della coalizione in vista delle prossime sfide elettorali.

Orbetello 2027: apertura alla ricandidatura di Casamenti

Infine, uno sguardo alle future elezioni amministrative di Orbetello 2027.

“Sulla eventuale ricandidatura del sindaco Andrea Casamenti ci confronteremo in modo unitario e compatto – conclude Berardi –. Al momento non si registrano problemi per una sua conferma”.

Un segnale di apertura che lascia intendere la volontà di mantenere la coesione, almeno sul fronte delle prossime candidature.

Il nodo politico resta l’unità del centrodestra

Le parole del segretario provinciale di Forza Italia Grosseto riportano al centro del dibattito il tema dell’unità della coalizione, elemento ritenuto decisivo per affrontare le prossime sfide politiche e amministrative nel territorio maremmano.