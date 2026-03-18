GROSSETO – Si chiama Cosma (Consorzio scrittori Maremma Amiata) il nuovo progetto che riunisce autori, lettori e operatori culturali con l’obiettivo di costruire una rete attiva e collaborativa nel territorio della Maremma e dell’Amiata.

Nata da un’idea di Filippo Cerri, Costanza Ghezzi, che ricopre il ruolo di presidente, Gianluca Pappalettere, Massimiliano Piersanti e Gianmarco Serra, scrittori e artisti maremmani, l’associazione è stata da loro costituita con l’obiettivo di essere inclusiva e di coinvolgere quante più persone possibili.

Cosma, infatti, nasce dall’esigenza di “mettere in relazione esperienze, competenze e percorsi diversi, creando uno spazio condiviso in cui la scrittura diventi strumento di incontro, confronto e diffusione culturale”. Il consorzio si propone come punto di riferimento per chi scrive, ma anche per lettori, istituzioni e realtà culturali interessate a valorizzare il patrimonio narrativo e creativo del territorio attraverso la costituzione di un laboratorio permanente di comunità.

Tra le principali attività in programma:

– l’organizzazione di presentazioni, incontri e workshop;

– la creazione di una rete tra autori per facilitare collaborazioni e scambi;

– la promozione e il racconto delle iniziative culturali locali;

– lo sviluppo di un festival letterario itinerante, capace di attraversare borghi e paesaggi della Maremma e dell’Amiata;

– la costruzione di un archivio vivo delle esperienze culturali, per contribuire a storicizzare e dare continuità a ciò che accade sul territorio.

“Cosma vuole essere anche uno spazio di narrazione: un luogo in cui raccogliere storie, voci e geografie, restituendo un’immagine plurale e dinamica di un’area ricca di stratificazioni, memorie e immaginari – spiegano dall’associazione -. In un tempo in cui le realtà culturali rischiano spesso di operare in modo isolato, Cosma si propone come un gesto collettivo: un tentativo di costruire legami, amplificare le voci e dare forma a una comunità”.

“Il primo evento di presentazione di Cosma si terrà a Montemerano, sabato 21 marzo alle 18. Una veglia letteraria, sarà occasione inaugurale per incontrare i partecipanti, raccontare il progetto e avviare questo percorso condiviso. Per informazioni sull’evento e sul Consorzio: [email protected]. Per informazioni e aggiornamenti: https://consorzioscrittorimaremmaamiata.substack.com/.