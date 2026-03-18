GROSSETO – Arrivano a 38 i soggetti riuniti nella Rete delle Biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata. Presto l’inaugurazione degli spazi dedicati al nuovo soggetto.

La Rete Grobac fa 38. È stato deliberato nei giorni scorsi, infatti, dalla commissione della Rete Grobac l’ingresso della nuova biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto.

“Accogliamo con grande piacere l’ingresso di questa biblioteca di settore – dice il presidente della Commissione di Rete Grobac, Emiliano Rabazzi –, specializzata, che diventa un’ulteriore porta di accesso all’enorme patrimonio librario della nostra Rete, diffuso su tutto il territorio e costituente, di fatto, una grande biblioteca capillarmente distribuita in tutta la provincia”.

La Biblioteca dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto è in fase di allestimento proprio in questi giorni e presto sarà ufficialmente inaugurata nei locali dell’Ordine, in via Tripoli 159, a Grosseto.

“Questo progetto è nato con il precedente consiglio, presieduto dall’architetto Giommoni – spiega la presidente dell’Ordine, Cecilia Gentili – e abbiamo deciso di portarlo avanti con entusiasmo, perché ci siamo resi conto di avere a disposizione un ricco patrimonio di volumi e manuali dedicati all’architettura e all’urbanistica e abbiamo voluto metterli a disposizione della comunità. L’ambiente che presto inaugureremo sarà a disposizione non solo degli iscritti e degli addetti ai lavori, ma di tutta la comunità, in particolare degli studenti, che qui potranno trovare materiale e uno spazio per consultarlo e studiare. Desideriamo inoltre creare, all’interno dei locali dell’Ordine, spazi di incontro e coworking”.

Il progetto è coordinato dal consigliere Andrea Scalabrelli e si avvale del sostegno di Banca Tema e del contributo del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, che ha finanziato il lavoro di catalogazione.

Per arricchire ulteriormente il patrimonio librario, che conta qualche centinaio di volumi, l’Ordine ha lanciato anche un appello ai propri iscritti per la donazione di materiali: “Abbiamo già ricevuto molte donazioni – precisa Gentili – con volumi preziosi e utili, arricchiti anche da dediche e firme”.

Con l’ingresso di questo nuovo ente, la Rete Grobac cresce ulteriormente. Ne fanno parte, adesso, le biblioteche comunali di Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Scansano, Scarlino, Pitigliano, Manciano, Orbetello, Monterotondo Marittimo, Monte Argentario, Massa Marittima, Magliano in Toscana, Capalbio, Gavorrano, Follonica, Arcidosso, Castell’Azzara, Paganico e Cinigiano; il Polo liceale “Aldi” di Grosseto; l’Isis Da Vinci-Fermi di Arcidosso; la Biblioteca delle Muse di Saturnia; il Maam di Grosseto; il Museo di storia naturale di Grosseto; l’Isgrec di Grosseto; la Fondazione Polo universitario di Grosseto; il Polo Clarisse Arte di Grosseto; la Fondazione Bianciardi di Grosseto; la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; l’Archivio storico Imberciadori di Castel del Piano; la Biblioteca Zikhang di Merigar di Arcidosso; l’Istituto “Lotti”; il Polo “Manetti Porciatti”; l’Archivio fotografico Fratelli Gori; la biblioteca della Casa circondariale di Grosseto e la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano.

Per informazioni: www.bibliotechedimaremma.it