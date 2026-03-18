FOLLONICA – La stagione turistica è alle porte e il Golfo del Sole si prepara a riaprire con aspettative molto positive. Nella nuova puntata de Il tempo di un caffè il direttore Daniele Reali prende il caffè con Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole, una delle strutture turistiche più importanti di Follonica e della costa maremmana.

Il resort riaprirà alla fine di marzo e i primi segnali dal mercato sono incoraggianti.

«Le prenotazioni stanno andando molto bene – spiega Paulo –. Le previsioni sono già migliori rispetto all’anno scorso e penso che sarà una stagione molto interessante, probabilmente anche più positiva rispetto agli ultimi anni».

Il Golfo del Sole continua infatti a essere una delle realtà turistiche più importanti della zona, con circa 150 mila presenze nella stagione 2025 e una forte capacità di attrazione soprattutto sui mercati internazionali.

Per il 2026 sono previste anche alcune novità dal punto di vista strutturale. Negli ultimi mesi la proprietà ha proseguito il programma di investimenti sulla struttura.

«Abbiamo ristrutturato altri bungalow, che rappresentano un po’ il filet mignon del resort perché si trovano proprio davanti al mare – racconta il direttore –. Sono tra le sistemazioni più apprezzate dai nostri ospiti».

Un intervento importante ha riguardato anche l’area parcheggi.

«Abbiamo completamente rimodellato il parcheggio, che era ormai datato, e lo abbiamo rifatto con pannelli fotovoltaici sopra le coperture. È un passo ulteriore verso la sostenibilità, un tema su cui stiamo lavorando da tempo».

Il Golfo del Sole è infatti una struttura certificata Green Globe, un marchio internazionale che riconosce le realtà turistiche impegnate nella tutela dell’ambiente e nella gestione sostenibile delle attività.

Negli ultimi anni il resort si è aperto sempre di più anche al territorio, ospitando eventi culturali, sportivi e iniziative aperte al pubblico. Una linea che continuerà anche nella stagione 2026.

«La nostra strategia è questa – spiega Paulo –: aprire sempre di più il Golfo del Sole al territorio. Vogliamo accogliere non solo gli ospiti che arrivano da lontano, ma anche i maremmani, le persone che vivono tra Milano e Roma, e naturalmente chi abita qui vicino».

L’obiettivo è quello di rendere il resort un luogo di incontro e di eventi, tra cultura, sport, cinema e momenti di convivialità.

Spesso, sottolinea Paulo, chi vive in Maremma non conosce fino in fondo questa realtà.

«Quando arrivano qui anche persone di Grosseto o della zona rimangono sorprese. Quando sei sulla duna, vicino ai bungalow, sembra quasi di non essere a Follonica».

Non a caso molti visitatori descrivono il Golfo del Sole con un paragone suggestivo.

«C’è chi dice che sembra un angolo dei Caraibi – racconta sorridendo il direttore –. Possiamo anche chiamarlo i Caraibi della Maremma».

Tra il mare, la spiaggia e i tramonti sul golfo, il resort vuole continuare a essere una delle eccellenze turistiche del territorio, invitando anche i maremmani a scoprire o riscoprire questo luogo.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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