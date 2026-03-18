CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono iniziati a Castiglione della Pescaia i lavori relativi al terzo e ultimo stralcio del progetto di riqualificazione del Lungomare, un intervento che negli anni ha interessato uno degli spazi più rappresentativi e frequentati del paese.

Questa fase finale dei lavori riguarda la sistemazione e piantumazione delle specie arboree e la riqualificazione delle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di uniformare e migliorare l’organizzazione degli spazi destinati ai servizi. Il progetto prevede la realizzazione, per ogni stabilimento, di due piazzole dedicate: una destinata alle rastrelliere per biciclette e una all’area per i contenitori dei rifiuti, così da rendere più ordinato e funzionale l’utilizzo del lungomare sia da parte degli operatori sia dei frequentatori della zona.

Il percorso di riqualificazione del lungomare si è sviluppato in più fasi: la prima ha riguardato il rifacimento della pavimentazione, mentre la seconda ha interessato il rinnovo dell’illuminazione pubblica con l’installazione di un moderno sistema a Led di lampioni di design che valorizzano sia l’estetica sia la funzionalità dell’area. Questo terzo stralcio, per un importo complessivo di circa 400mila euro, prevede nuovi arredi urbani e la riqualificazione del verde con la messa a dimora di specie arboree caratterizzate da un basso fabbisogno idrico, una scelta pensata nell’ottica del risparmio e della sostenibilità ambientale. Il progetto è stato elaborato a due mani dall’architetto Marco Gualtieri per la parte edile, e dal paesaggista Stefano Mengoli per la parte del verde, mentre la fase di esecuzione è a cura dei tecnici comunali.

«Abbiamo iniziato adesso – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini – perché le condizioni meteo avverse degli ultimi tempi non hanno consentito di programmare l’intervento in anticipo. Inoltre, l’importo significativo dei lavori ha richiesto un lungo iter burocratico di approvazione. I lavori saranno sospesi prima dell’estate per non creare disagi alle attività durante la stagione estiva e saranno ripresi subito dopo quando sarà realizzata anche una nuova rampa di accesso per persone con disabilità che andrà a sostituire l’ultima rampa di accesso al Lungomare situata nella parte nord di Via Roma».

«Questo intervento – conclude la sindaca Elena Nappi – rappresenta il completamento di un percorso di riqualificazione iniziato con i lavori di pavimentazione inaugurati alla fine della scorsa legislatura e proseguito con il rinnovo dell’illuminazione pubblica. Ora mettiamo mano all’ultimo stralcio progettuale dedicato al verde e all’arredo urbano. Il lungomare costituisce il cuore pulsante della vita cittadina e uno dei luoghi simbolo di Castiglione della Pescaia, e vogliamo che continui a essere un luogo di incontro e di svago per tutti, bello e sicuro. Con la riqualificazione del Lungomare e la ristrutturazione del Parco giochi di Via Roma, stiamo investendo nella qualità urbana, nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del territorio per il futuro della nostra comunità».

Parallelamente agli interventi sul lungomare sono, infatti, in fase di completamento anche i lavori di riqualificazione del Parco giochi di Via Roma: “Un intervento necessario poiché le attrezzature esistenti non erano più rispondenti alle attuali normative di sicurezza – spiegano dal Comune -. I vecchi giochi sono stati completamente smantellati per lasciare spazio a un’area moderna, sicura e multifunzionale. Il nuovo spazio prevede la realizzazione un’area ludica con giochi certificati e pavimentazione antitrauma in gomma colata conforme alla normativa vigente, e un’area fitness con attrezzature per l’allenamento all’aperto. Una parte significativa dei lavori è stata realizzata dalle maestranze del Cantiere comunale, che si sono occupate delle demolizioni delle vecchie strutture, della realizzazione dell’impianto di irrigazione automatizzato, dell’illuminazione scenografica dal basso per la valorizzazione dei percorsi e delle alberature, nonché delle opere a verde con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei. L’investimento complessivo per la riqualificazione dell’area ammonta a circa 145mila euro e consentirà di restituire alla comunità di Castiglione della Pescaia uno spazio pubblico rinnovato che unisce sicurezza certificata, sostenibilità dei materiali e qualità urbana, frutto della collaborazione tra professionalità esterne specializzate e il lavoro diretto del personale comunale