GROSSETO – Una sferzata dell’inverno dopo giorni di temperature miti.

Maltempo

Oggi un fronte freddo è calato sulla Maremma (e anche sul resto d’Italia), con temperature giù un po’ ovunque già dalle prime ore della mattina nonostante un tiepido sole. Nel pomeriggio poi la situazione è andata peggiorando: si è alzato anche un vento freddo.

L’Amiata

Temperature giù anche (e soprattutto) in montagna. Sull’Amiata attualmente ci sono -1-2 gradi ma nelle prime ore di questa mattina sono scese anche a -3,5 tanto che è nevischiato: dalle 7 di oggi e sino alle 11.30 le temperature hanno oscillato tra -3,3 e -2,5 gradi. La vetta è tuttora imbiancata di neve.

La foto è stata scattata oggi dalla webcam di IsaAmiata.