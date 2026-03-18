MANCIANO – Avviati a Manciano i preparativi per i festeggiamenti del Primo Maggio, con la regia dell’amministrazione comunale e il coinvolgimento delle associazioni che hanno contribuito a tenerla viva nel corso degli anni: Anpi, Arci e Cgil.

La festa dei lavoratori, fin dagli inizi del Novecento, era celebrata, pubblicamente o clandestinamente che fosse, in tutti gli angoli della Maremma, paesi e frazioni. Oggi rimangono solo Manciano e Follonica a mantenere i festeggiamenti istituzionali; a Manciano, però, la festa assume una valenza particolare.

Centoventi anni fa la Lega di miglioramento fra campagnoli, che aveva condotto vittoriosamente le lotte per la concessione ai lavoratori delle terre incolte dei grandi latifondi, festeggiava il Primo Maggio alla vigilia delle elezioni amministrative del 1906 che, solo dieci giorni più tardi, per la prima volta nella storia del paese, avrebbero consegnato la guida dell’Amministrazione comunale alle forze popolari (socialisti e repubblicani) togliendola dalle mani dei grandi proprietari terrieri.

Con un manifesto, firmato dal presidente Rinaldo Seri, la Lega di miglioramento aveva invitato alla mobilitazione e partecipazione a quella giornata l’intero proletariato mancianese: «Operai! Riconoscere, sia pure con una cerimonia la più modesta, consistente secondo il già stabilito in una passeggiata in aperta campagna, la data del 1° maggio, è cosa doverosa e necessaria per tutti gli operai del mondo, ed è per questo che faccio caldo appello, non solo a tutti i componenti la nostra organizzazione, ma a tutta quanta la classe operaia mancianese, affinché concorra numerosa a rendere più imponente una dimostrazione che suonar deve avvertimento e monito a coloro che continuano a disconoscere i diritti del proletariato. La nostra bandiera simbolo di operosità, di onestà, di benessere e di pace, facciamo che domani sventoli in mezzo a quei campi bagnati dal nostro sudore, e stretti intorno ad essa grideremo: “Non più sfruttati né sfruttatori!”».

Parole e propositi che suonano ancora attuali in un mondo del lavoro più tecnologico ma non meno sfruttato. L’unione dei lavoratori è sempre stata considerata un pericolo per i regimi autoritari; non a caso, le manifestazioni per festeggiare il Primo Maggio furono vietate dal regime fascista, che cercò di cancellarne anche la memoria con le più efferate violenze.

E non a caso, fu una delle prime manifestazioni riproposte a Manciano dalle forze politiche e sindacali popolari subito dopo la Liberazione del paese, come suggello della recuperata libertà dopo la caduta del fascismo. Un lascito che l’ANPI accoglie in pieno e fa proprio.

«Tornare a celebrare i valori del Primo Maggio è oggi più che mai necessario – spiega il direttivo dell’Anpi -, un atto dovuto di recupero della cultura e della storia di una tradizione che a Manciano si è conservata finora, grazie anche alle scelte lungimiranti delle Amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni e alla costante sollecitazione della locale Camera del lavoro».

«Le modalità di svolgimento si sono naturalmente evolute nel corso del tempo e potranno sicuramente ancora cambiare negli anni. Ma alcuni elementi caratterizzanti rimangono imprescindibili: la banda che, suonando l’Inno dei lavoratori e Bella ciao, attraversa i vicoli del centro storico accompagnata dal corteo e porta a tutti il saluto della festa, e il momento conclusivo al Monumento dei caduti per la Libertà».

«Certamente la celebrazione è sempre stata unita anche a momenti festivi, ludici e conviviali e ben vengano purché in tema con la storia del Primo Maggio e i valori che la giornata rappresenta. Quest’anno non potranno che essere quelli della pace, della difesa dei diritti e della Costituzione, della dignità del lavoro e della resistenza ai rigurgiti fascisti, nazionalisti e sovranisti che avvelenano l’Europa e il mondo intero».

In foto: Manifestazione della Lega di miglioramento fra campagnoli per il Primo Maggio del 1905