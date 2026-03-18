Foto di repertorio

GROSSETO – La coppa Bruno Passalacqua apre ufficialmente le porte per la 51esima volta. Il torneo in notturna, dedicato alla categoria Juniores nati dal 1 gennaio 2007 nasce dalla collaborazione tra l’Invictasauro e il Milan Club Passalacqua. Sedici le società aderenti, quattro i gironi da selezionare, si qualificano ai quarti le prime due di ogni raggruppamento.

Questa edizione registra una novità al regolamento ratificata dalla Figc: per il passaggio alle semifinali (quarti) non sono contemplati i tempi supplementari: in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore, i canonici cinque per squadra ed eventualmente ad oltranza.

Semifinale e finale, invece, mantengono la regola, sempre in caso di parità al 90′, di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, in caso di ulteriore equilibrio si procederà ai tiri dal dischetto. Tutte le gare saranno dirette da arbitri e assistenti Figc.

Il sorteggio per l’elaborazione dei gironi è fissato per venerdì 20 marzo alle 17 al Frida Bottinelli Brogelli casa dell’Invictasauro teatro dell’intera manifestazione. L’inizio delle gare resta quello classico delle 21,15.

Gara di apertura lunedì 27 aprile, finalissima mercoledì 10 giugno.

Queste le 16 partecipanti: Follonica Gavorrano (1ª testa si serie detentore 2025), Invictasauro (2ª testa di serie finalista 2025), Venturina (3ª testa di serie semifinalista 2025), Grosseto (4ª testa di serie), Alberese, Alta Maremma, Atletico Maremma, Batignano Calcio, Belvedere, Braccagni, Campagnaticoarcille, Castiglionese, Marina Calcio, Orbetello, Paganico, Roselle.