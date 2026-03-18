CIVITELLA PAGANICO – Aperte le iscrizioni alla settima edizione della Borsa di studio Aldo Aurigi, iniziativa promossa insieme alla famiglia Aurigi per valorizzare l’impegno e il merito degli studenti della scuola secondaria di primo grado del territorio. La scadenza per la domanda di ammissione alla graduatoria è fissata lunedì 27 luglio alle ore 13.

Il bando è rivolto agli studenti delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di Paganico, che abbiano conseguito una media dei voti non inferiore a 8/10 nelle discipline curriculari.

L’importo complessivo delle borse di studio è di 1.000 euro, suddiviso in tre premi destinati agli studenti meritevoli: 200 euro per la classe prima, 300 euro per la classe seconda e 500 euro per la classe terza.

Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitella Paganico (bando e modulistica: www.comune.civitellapaganico.gr.it).

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende ribadire l’importanza di riconoscere e valorizzare l’impegno scolastico dei giovani, sostenendo percorsi di crescita basati su curiosità, determinazione e responsabilità. L’obiettivo della borsa di studio è proprio quello di premiare la costanza nello studio e incoraggiare i ragazzi a coltivare le proprie passioni e i propri talenti, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare il legame tra scuola, famiglie e comunità.

La borsa di studio è dedicata alla memoria di Aldo Aurigi, nato a Civitella Marittima nel 1945 e da sempre impegnato nella promozione dello sport e della cultura, in particolare quella musicale, tra i giovani del territorio. L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare i ragazzi e le ragazze che si distinguono per costanza nello studio e risultati scolastici.