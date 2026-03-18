GROSSETO – Grande risultato per il beach tennis grossetano ai Campionati Toscani Indoor 2026 svoltisi al centro sportivo Marco Polo di Viareggio dove, nei tre giorni di gara, si sono date battaglia, nelle varie categorie, circa ottanta coppie provenienti da tutta la Toscana.

Tommaso Donnini e Giacomo Cappuccini nel doppio maschile e le sorelle Gaia ed Alice Pepi in quello femminile si sono laureati campioni regionali 2026 nella principale categoria Open. Nel maschile Donnini e Cappuccini nella finalissima hanno avuto la meglio sulla coppia di casa Matteo Lemmetti e Federico Biagi per 6/3 – 6/1, mentre le Pepi hanno avuto la meglio su Margherita Ravaglioli e Camilla Naldi per 6/1 -6/2.

Da segnalare anche la vittoria nel tabellone di terza categoria maschile della coppia formata da Filippo Vegni e Niccolò Bragagni e nel tabellone femminile di Nicoletta Raia con Virginia Del Vincio che, vincendo le rispettive finali, si sono laureati campioni regionali di Terza categoria.

Podio anche per Federico Betti nel tabellone maschile Open in coppia con David Baccilli e di Lucrezia Corsini nel tabellone femminile Open in coppia con Alice Croci.

Grande soddisfazione per i coach Galdini, Garavini e Capone della BTA Grosseto per il buon inizio di stagione in vista della stagione Outdoor.