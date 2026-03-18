MONTE ARGENTARIO – Aperture straordinarie degli sportelli di anagrafe sanitaria per i cittadini di Monte Argentario che devono effettuare la scelta del medico di medicina generale. L’iniziativa è stata attivata dalla Asl Toscana Sud Est per far fronte a problemi tecnici che da alcuni giorni interessano il sistema di scelta del medico sul portale regionale e sull’app Toscana Salute.
Per garantire comunque l’accesso al servizio, è stato deciso un potenziamento temporaneo delle attività presso la Casa di comunità di Porto Santo Stefano.
Gli orari delle aperture straordinarie
Gli sportelli seguiranno un calendario straordinario nei prossimi giorni:
• Giovedì 19 marzo: dalle 7.30 alle 12.30
• Venerdì 20 marzo e lunedì 23 marzo: dalle 8.30 alle 12.30
• Da martedì 24 a venerdì 27 marzo: dalle 7.30 alle 12.30
Nel caso in cui i disagi tecnici dovessero continuare, le aperture saranno prorogate anche nella settimana successiva, dal 30 marzo al 3 aprile, tutti i giorni nella fascia oraria 7.30-12.30.
Servizi estesi anche ad altri territori
I problemi tecnici non riguardano solo il territorio di Monte Argentario. Per questo motivo la Asl sta predisponendo interventi analoghi anche in altri Comuni, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini la possibilità di scegliere o cambiare il proprio medico di base.
Attivi anche i numeri del call center
Resta comunque attiva la possibilità di effettuare la scelta del medico anche tramite call center, contattando i numeri 0577-767676, 0575-379100 e 0564-972191.
L’Azienda sanitaria invita i cittadini a utilizzare tutti i canali disponibili per ridurre i tempi di attesa e facilitare l’accesso al servizio.