CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un passaggio nel segno della continuità, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Il Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia apre una nuova fase della propria attività con il cambio al vertice: dopo le dimissioni di Alessio Schiano, come previsto dallo Statuto, le redini dell’associazione passano alla vicepresidente Francesca Fancello, oggi nuova presidente del Ccn.

Un avvicendamento che arriva in un momento positivo per il Centro Commerciale Naturale, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nel tessuto economico e sociale del paese, superando la soglia dei cento iscritti e ampliando la propria rete anche oltre il tradizionale perimetro commerciale del centro.

Per Francesca Fancello si tratta di un incarico che affonda le radici in una storia familiare profondamente legata al commercio castiglionese. Oggi collabora nell’attività del fratello Riccardo, al cocktail bar Pura Vida sul lungomare, ma il legame con il mondo delle attività del paese parte da lontano: il padre Santino, storico barman sardo di origine ma grossetano d’adozione, è stato l’anima del celebre Sax Bar, locale simbolo degli anni ’80 dove, a partire dal 1982, si sono seduti anche artisti del calibro di Gino Paoli e Gianni Morandi.

La nuova presidente raccoglie il testimone con l’obiettivo di proseguire il percorso già avviato, valorizzando le iniziative che negli ultimi anni hanno contribuito ad animare il borgo e sostenere le attività.

«Ringrazio il consiglio e tutti gli associati per la fiducia – afferma Francesca Fancello –. Il lavoro fatto finora dimostra che siamo sulla strada giusta. Il Ccn è cresciuto molto, sia per numero di soci sia per capacità di creare rete. L’obiettivo è continuare su questa strada, cercando di fare sempre meglio e di coinvolgere sempre più realtà del territorio».

Tra gli appuntamenti che torneranno anche nei prossimi mesi ci sarà “Estate in Famiglia”, il ciclo di eventi del mercoledì tra giugno e settembre pensato per offrire momenti di divertimento, creatività e meraviglia ai bambini e alle loro famiglie. Parallelamente si sta già lavorando alla programmazione delle Notti Bianche e alla suggestiva Notte delle Candele, in programma il 19 agosto.

Un’iniziativa, quest’ultima, nata quasi per caso: tutto partì infatti da un blackout che anni fa mise in difficoltà il commercio del paese. Da quella situazione inattesa nacque l’idea di illuminare il centro con centinaia di candele, trasformando un problema in un evento capace oggi di attirare visitatori e creare un’atmosfera unica e molto apprezzata.

Il Ccn guarda con soddisfazione anche ai risultati delle iniziative più recenti. Grande partecipazione ha registrato l’evento di Capodanno in piazza Orto del Lilli, così come i mercatini di Natale con le casette di legno allestite, la prima volta nel dicembre scorso, lungo il Corso. Buoni riscontri anche per il Carnevale organizzato insieme al Comitato del Carnevale, segno di una collaborazione sempre più stretta tra le realtà del territorio.

«Senza il supporto dell’amministrazione comunale tutto questo non sarebbe possibile – sottolinea Fancello –. Il Comune di Castiglione della Pescaia è sempre stato al nostro fianco e rappresenta un partner fondamentale per la realizzazione delle iniziative. Per noi è motivo di grande orgoglio essere diventati anche un punto di riferimento per molte associazioni del territorio: il Ccn oggi è un vero e proprio trait d’union tra realtà diverse che collaborano per valorizzare il paese».

Proprio da questa capacità di fare rete è nata anche l’esperienza del Consorzio Maremma Experience, che riunisce diverse realtà del territorio – dal Ccn agli albergatori, dai ristoratori agli stabilimenti balneari, dalle strutture ricettive ai camping village – con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’offerta turistica locale.

E tra i progetti futuri non manca un’idea ambiziosa: «Nonostante i tanti impegni – conclude la neo presidente – uno degli obiettivi che mi piacerebbe realizzare è quello di organizzare una rievocazione storica capace di rivitalizzare il borgo e raccontare la storia di Castiglione. Sarebbe un modo per coinvolgere tutta la comunità e creare un evento identitario, che possa crescere negli anni».

Alla nuova presidente arrivano anche le congratulazioni di Confcommercio Grosseto.

«A Francesca Fancello vanno le nostre più sincere congratulazioni e un grande in bocca al lupo per questo incarico – dichiarano il presidente e il direttore Giulio Gennari e Gabriella Orlando –. I Centri Commerciali Naturali rappresentano strumenti fondamentali per la vitalità dei centri storici: mettono insieme imprese, istituzioni e associazioni e contribuiscono a rendere i nostri borghi luoghi vivi, accoglienti e attrattivi».

Un cambio al vertice, dunque, che non interrompe il percorso, ma lo rilancia, con nuove energie e la stessa idea di fondo: fare del Centro Commerciale Naturale un luogo dove il paese si incontra, collabora e cresce.