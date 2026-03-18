MAGLIANO IN TOSCANA – Una giornata di memoria e riflessione per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia locale. Domenica 22 marzo si terrà a Maiano Lavacchio, a Casa Andrei, la cerimonia per l’82° anniversario della Liberazione della provincia di Grosseto e per commemorare il sacrificio degli undici Martiri d’Istia, vittime della repressione fascista.

Un appuntamento ormai consolidato, nel segno della memoria storica e dei valori della Resistenza.

Il programma della commemorazione

Le celebrazioni inizieranno alle ore 9 con la Santa Messa, seguita alle 10 dal momento istituzionale dedicato al ricordo dei Martiri.

Previsti gli interventi delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini, la presidente provinciale dell’AnpiI “Norma Parenti” Antonella Coppi, il presidente dell’Isgrec Lio Scheggi, il sindaco di Cinigiano Luciano Monaci, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola e il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

La cerimonia si concluderà alle ore 10:45 con la deposizione della corona ai caduti, momento simbolico di raccoglimento e rispetto.

Servizio autobus da Grosseto per favorire la partecipazione

Per permettere alla cittadinanza di prendere parte all’iniziativa, è stato organizzato un servizio autobus da Grosseto, con partenza da piazza De Maria alle ore 8:20.

Un’opportunità per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone in un evento che rappresenta un momento fondamentale per la memoria collettiva del territorio.

Un’iniziativa condivisa tra istituzioni e associazioni

La commemorazione è promossa dalla Provincia di Grosseto, insieme ai Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Cinigiano, con la collaborazione del comitato provinciale Anpi “Norma Parenti” e dell’Isgrec.

Un invito alla cittadinanza: ricordare per costruire il futuro

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, in un momento che vuole essere non solo commemorativo, ma anche educativo, soprattutto per le nuove generazioni.

Ricordare la Strage di Maiano Lavacchio significa mantenere vivi i valori della libertà, della democrazia e della pace, fondamenti imprescindibili della comunità.

Prenotazioni

Partenza autobus alle 8.20 in piazza De Maria a Grosseto. Per prenotazioni: 340.4004631.