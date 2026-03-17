PITIGLIANO – Il fascino millenario delle Vie Cave ha fatto da cornice a un’edizione memorabile del Trail delle Vie Cave di Pitigliano, l’evento che ha suggellato la chiusura del circuito di podismo Trail Uisp Grosseto. In una giornata caratterizzata da un vento pungente, la Città del Tufo ha accolto circa 160 partecipanti tra gli atleti delle due distanze competitive e i 50 camminatori. Il percorso, tecnico e suggestivo, si è snodato tra gli iconici corridoi scavati nella roccia, regalando passaggi spettacolari ma anche insidiosi a causa del terreno reso a tratti scivoloso.

La prova regina sui 21 chilometri ha regalato un finale degno di un thriller. Gianluca Colicchi del Team Marathon Bike ha conquistato la vittoria superando in una volata mozzafiato Francesco Carpentieri della Runcard. “Sono contento di questa vittoria che replica quella di Batignano di due settimane fa”, esulta Colicchi al traguardo. “Carpentieri, un ragazzo più giovane di me – sorride il vincitore – ha tirato la salita a morte, ma sono riuscito a batterlo per pochi millimetri. Anche per l’età è stata una grande soddisfazione”. Dal canto suo, Carpentieri ha ammesso con sportività il risultato: “Mi ha fregato all’ultimo per un passo, non ho avuto la cattiveria sufficiente. Avevo i crampi negli ultimi cinque chilometri e pensavo di piantarmi se andavo più veloce”. Al terzo posto si è classificato Gianluca Malancona dell’Ernica Veroli Asd.

Tra le donne, la regina indiscussa è stata Luljeta Zefi della Uisp Abbadia San Salvatore, che ha dominato la gara con autorità. “È un percorso veramente strepitoso, molto bello”, commenta la vincitrice. “Bisognava stare attenti con questa melma verde sopra i sassi che non mi era mai capitata, ma i trail sono sempre belli e bisogna venire a rifarlo sicuramente”. Il podio femminile è stato completato da Laura Mariani della Never Stop Run e Francesca Funario dell’Asd Giro delle Mura.

Nel percorso corto di 13 chilometri, il successo è andato a Giacomo Olivieri dell’Asd Nel dubbio sali. «È stata una bella soddisfazione su un percorso molto tecnico, reso complicato dal bagnato», racconta. «Ho fatto gara in solitaria, non ho guardato mai dietro e ho dato tutto quello che avevo». Alle sue spalle si sono piazzati Fabrizio Venezia e Claudio Benedetti di Runcard. Nella gara femminile della 13 km, vittoria per Giulia Antinoli del Gs Orecchiella Garfagnana, seguita da Silvia Lucchetti dell’At Running e Martina Mosca dell’Amatori Podistica Terni.

I vincitori di categoria

La manifestazione ha premiato l’impegno di tutti i partecipanti con i primati nelle diverse categorie previste dal regolamento.

Per la 21 km:

Cat. A: Valerio Cappelli (Runcard)

Cat. B: Nicola Baldissera (Asd Giro delle mura citt)

Cat. C: Pietro Labartino (Podistica Solidarieta’)

Cat. D: Fiorenzo Costanzo (Atletica Costa d’argento)

Cat. L: Ana Maria Ceornei (Atletica Montefiascone)

Cat. M: Alessandra Barbieri (Domani arriva sempre)

Cat. 1: Gaia Pelucco (Reale stato dei presidi)

Per la 13 km:

Cat. A: Gabriele Golinelli (Individuale)

Cat. B: Roberto Abatematteo

Cat. C: Francesco Franchini (Montelupo runners)

Cat. D: Antonio Barrasso (Reale stato dei presidi)

Cat. L: Valeria Tortolini (New fitness evolution)

Cat. M: Silvia Raffaelli (Firenze social runner asd)

Cat. 1: Giulia Manenti (Asd new fitness evolution)

Sergio Sbrilli, anima organizzativa dell’evento con le Ruote Libere, ha chiuso la giornata con un bilancio positivo: “Siamo contenti perché anno dopo anno i partecipanti ci onorano della loro presenza in questo paesaggio millenario”. Sbrilli ha poi ribadito l’importanza strategica della corsa: “Un buon 70% degli iscritti è qui dal giorno prima della gara, quindi alloggiano nelle nostre strutture e danno vitalità al posto in un momento dell’anno dove forse ci potrebbe essere carenza turistica. Il nostro scopo è anche questo”.