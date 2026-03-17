GROSSETO – “Le minacce in direzione di Davide Bartolini, capogruppo Pd in Consiglio comunale, sono inaccettabili”.

A dirlo sono i segretari Guido Donnini (circolo Pd Marina di Grosseto), Demetrio Cozzupoli (unione comunale Pd Grosseto) e Giacomo Termine (segretario provinciale Pd Grosseto).

“L’interrogazione per cui Bartolini viene attaccato, rappresenta un atto formalmente rivolto al Comune di Grosseto, nell’ambito delle prerogative che spettano a ogni consigliere comunale. È all’amministrazione che compete fornire risposte puntuali e trasparenti. Nessun soggetto privato è stato chiamato direttamente in causa: il ruolo del consigliere è proprio quello di esercitare controllo e indirizzo politico nei confronti dell’ente, sulla base degli atti disponibili”.

“In questo contesto, relativo al dibattito sull’area di Villa Gaia a Marina di Grosseto, risulta del tutto fuori luogo la presa di posizione pubblica di Amedeo Vasellini, amministratore di Etruria Nova e presidente della partecipata Sistema, che attraverso le pagine dei giornali ha dichiarato l’intenzione di rivolgersi alla giustizia. Una dichiarazione che suona intimidatoria verso l’attività di un consigliere di opposizione. Grave perché avviene al di fuori di qualsiasi confronto nelle sedi istituzionali: non c’è stato alcun passaggio o chiarimento in Consiglio comunale, né un’interlocuzione diretta con chi ha presentato l’atto ispettivo”.

“Se, come sostenuto, la situazione fosse pienamente regolare, l’azione politica del Partito Democratico si sarebbe indirizzata esclusivamente nei confronti del Comune per eventuali inadempienze. Proprio per questo motivo, la reazione registrata appare incomprensibile e inaccettabile, soprattutto considerando il ruolo ricoperto da chi interviene, anche alla guida di una delle principali società partecipate dell’ente.

Non è accettabile che vengano messe in discussione le prerogative di un consigliere comunale nell’esercizio del proprio mandato, né che si arrivi a evocare azioni legali come risposta a un legittimo atto ispettivo. Si tratta di un principio fondamentale che deve valere sempre, a tutela del corretto funzionamento delle istituzioni. Un principio che vale per tutti i consiglieri, di qualsiasi schieramento politico essi siano”.

“Il Partito Democratico chiede al presidente del Consiglio comunale e all’amministrazione di intervenire con chiarezza per tutelare il consigliere Bartolini nell’esercizio delle sue funzioni e per ribadire il rispetto dovuto all’attività istituzionale. La libertà di esercizio del mandato consiliare, il diritto di accesso agli atti e di controllo sull’operato dell’ente non possono essere messi in discussione. La tutela delle istituzioni e delle loro prerogative rappresenta un fondamento imprescindibile della vita democratica e richiede una presa di posizione netta e inequivocabile”.