FOLLONICA – Una giornata interamente dedicata a salute e benessere è in programma giovedì 19 marzo a Follonica.

Il programma prevede un doppio appuntamento: al mattino un incontro rivolto agli studenti e nel pomeriggio un evento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e approfondire il tema della medicina integrata.

Sport, alimentazione e prevenzione: incontro con gli studenti

La mattina sarà dedicata ai ragazzi della scuola media Arrigo Bugiani, protagonisti di un incontro su sport, alimentazione e prevenzione che si svolgerà durante l’orario scolastico.

Ospite dell’iniziativa sarà il dottor Massimo Capitani, già direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina dello sport della Ausl Toscana sud est. Durante l’incontro, gli studenti riceveranno indicazioni utili su come una corretta alimentazione e l’attenzione alla prevenzione possano contribuire a una crescita sana e a un miglior benessere psicofisico.

Medicina integrata al centro dell’incontro alla Sala Tirreno

Nel pomeriggio, sempre su iniziativa dell’Azienda farmaceutica municipalizzata, alle ore 17, l’appuntamento si sposterà alla Sala Tirreno con un incontro aperto al pubblico dedicato alla medicina integrata nei percorsi ospedalieri.

Interverranno la dottoressa Rosaria Ferreri, responsabile scientifico del centro di riferimento regionale per la medicina integrata, e la dottoressa Chiara Bocci, medico agopunturista, entrambe professioniste della Ausl Toscana sud est.

L’incontro offrirà un’occasione di approfondimento su approcci terapeutici che affiancano la medicina tradizionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure e il benessere complessivo dei pazienti.

Una giornata per promuovere corretti stili di vita

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare giovani e cittadini sull’importanza della prevenzione, della salute e di uno stile di vita equilibrato.

Attraverso il coinvolgimento di esperti del settore, la giornata punta a diffondere una maggiore consapevolezza su temi sempre più centrali per la qualità della vita.